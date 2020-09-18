Легенды во главе. Кличко и Шовковский - в списке Удара на выборы в Киеве

Бывшие спортсмены возглавляют список

  • 18.09.2020 15:39
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Легенды во главе. Кличко и Шовковский - в списке Удара на выборы в Киеве
© uaf.ua

Политическая партия Удар опубликовала первую 20-ку кандидатов в депутаты на выборах в Киевский городской совет.

Под первым номером идет лидер партии и мэр Киева Виталий Кличко. Он снова будет баллотироваться на должность мэра и по результатам соцопросов сейчас является лидером.

Второе место в списке Удара занимает Александр Шовковский. Известный в прошлом вратарь «Динамо» и сборной Украины сейчас работает в штабе национальной команды.

О том, как Шовковский собирается совмещать должности, если сможет пройти в Киевсовет, информации пока нет.

Выборы пройдут 25-го октября.

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Источник — Новое время

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