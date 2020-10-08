Владислав СУПРЯГА: «Постараюсь оправдать все ожидания Суркиса»

Украинский форвард прокомментировал продление контракта с киевским «Динамо»

  • 08.10.2020 18:31
  • 472 просмотра
  • 1 комментарий
Владислав СУПРЯГА: «Постараюсь оправдать все ожидания Суркиса»
© ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

20-летний украинский нападающий «Динамо» Владислав Супряга поделился эмоциями от подписания нового контракта с киевским клубом.

- В первую очередь рад, что клуб мне доверил. Хочется сказать большое спасибо президенту «Динамо» Игорю Суркису за такое доверие, и я постараюсь оправдать все его ожидания.

В «Динамо» всегда была хорошая молодежь, и это подтверждается в каждом матче. Мы растем. И будем делать все возможное, чтобы помогать команде.

- Каковы сроки контракта?
- Мой контракт рассчитан еще на 5 лет, так что очень рад. Я мечтал играть за «Динамо» Киев и буду отдавать все свои силы за клуб.

- Что дают тебе забитые голы?
- Я просто стараюсь делать свою работу и помогать команде выигрывать в каждом матче.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.10.2020 18:49
    -1
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