Владислав СУПРЯГА: «Постараюсь оправдать все ожидания Суркиса»

20-летний украинский нападающий «Динамо» Владислав Супряга поделился эмоциями от подписания нового контракта с киевским клубом.
- В первую очередь рад, что клуб мне доверил. Хочется сказать большое спасибо президенту «Динамо» Игорю Суркису за такое доверие, и я постараюсь оправдать все его ожидания.
В «Динамо» всегда была хорошая молодежь, и это подтверждается в каждом матче. Мы растем. И будем делать все возможное, чтобы помогать команде.
- Каковы сроки контракта?
- Мой контракт рассчитан еще на 5 лет, так что очень рад. Я мечтал играть за «Динамо» Киев и буду отдавать все свои силы за клуб.
- Что дают тебе забитые голы?
- Я просто стараюсь делать свою работу и помогать команде выигрывать в каждом матче.
Источник — ФК Динамо Киев
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