Металл скрыл, что новичок клуба выступал за российский Сочи

Харьковский клуб счел эту информацию недостойной упоминания

  • 08.10.2020 17:57
  • 2050 просмотров
  • 7 комментариев
Металл скрыл, что новичок клуба выступал за российский Сочи
© sgff.ru. Никита Тепляков

Харьковский «Металл», выступающий во Второй лиге Украины, недавно объявил о подписании 19-летнего украинского защитника Никиты Теплякова.

При этом «Металл» нигде не упомянул, что последним клубом Теплякова был российский «Сочи». Контракт Теплякова принадлежал «Сочи» с лета 2019-го года по осень 2020-го года. В минувшем сезоне Никита провел за «Сочи II» 15 матчей в молодежном первенстве России.

Ориентировочная стоимость Теплякова составляет €125 тысяч. В «Металл» футболист перешел в качестве свободного агента.

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Источник — Transfermarkt

(9 голосов)

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Комментарии
    Алексей Максименко
      Алексей Максименко, 08.10.2020 18:56
    +1
    Владимир Коновалец, 08.10.2020 18:34
    Оце новина! І знову зрада!!!!Як можна була брати цього хлопця в україньский клуб, та ще с того міста, де весь час мешкає Путін, там всі мешканці завербовані ФСБ, сто процентово! Віддайте його до Шахтаря, там його середовище - прихильників російської весни.
    Ты дебил?
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 08.10.2020 18:43
    +1
    Іван Федик, головний тренер "Рух" (Львів)
    З 2016-го року входив у тренерський штаб Леоніда Кучука. Разом з білоруським фахівцем працював асистентом тренера у «РОСТОВІ» (2017-2018)
    https://fcrukh.com/ivan-fedyk
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 08.10.2020 18:43
    +1
    И что?
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 08.10.2020 18:35
    -2
    Сергей Журавко, 08.10.2020 18:27
    Скрыл...И что?
    І нехай відсилають колаборанта назад.
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 08.10.2020 18:34
    -5
    Оце новина! І знову зрада!!!!Як можна була брати цього хлопця в україньский клуб, та ще с того міста, де весь час мешкає Путін, там всі мешканці завербовані ФСБ, сто процентово! Віддайте його до Шахтаря, там його середовище - прихильників російської весни.
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 08.10.2020 18:34
    +1
    Гарний хлопчик. Потім буде розповідати про братство і що нас навмисно роз'єднують.
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 08.10.2020 18:27
    +2
    Скрыл...И что?
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 08.10.2020 18:27
    +2
    Скрыл...И что?
    Ссылка
    Алексей Максименко
      Алексей Максименко, 08.10.2020 18:56
    +1
    Владимир Коновалец, 08.10.2020 18:34
    Оце новина! І знову зрада!!!!Як можна була брати цього хлопця в україньский клуб, та ще с того міста, де весь час мешкає Путін, там всі мешканці завербовані ФСБ, сто процентово! Віддайте його до Шахтаря, там його середовище - прихильників російської весни.
    Ты дебил?
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 08.10.2020 18:43
    +1
    Іван Федик, головний тренер "Рух" (Львів)
    З 2016-го року входив у тренерський штаб Леоніда Кучука. Разом з білоруським фахівцем працював асистентом тренера у «РОСТОВІ» (2017-2018)
    https://fcrukh.com/ivan-fedyk
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 08.10.2020 18:43
    +1
    И что?
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 08.10.2020 18:34
    +1
    Гарний хлопчик. Потім буде розповідати про братство і що нас навмисно роз'єднують.
    Ссылка
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