Металл скрыл, что новичок клуба выступал за российский Сочи

Харьковский «Металл», выступающий во Второй лиге Украины, недавно объявил о подписании 19-летнего украинского защитника Никиты Теплякова.
При этом «Металл» нигде не упомянул, что последним клубом Теплякова был российский «Сочи». Контракт Теплякова принадлежал «Сочи» с лета 2019-го года по осень 2020-го года. В минувшем сезоне Никита провел за «Сочи II» 15 матчей в молодежном первенстве России.
Ориентировочная стоимость Теплякова составляет €125 тысяч. В «Металл» футболист перешел в качестве свободного агента.
Источник — Transfermarkt
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З 2016-го року входив у тренерський штаб Леоніда Кучука. Разом з білоруським фахівцем працював асистентом тренера у «РОСТОВІ» (2017-2018)
https://fcrukh.com/ivan-fedyk
З 2016-го року входив у тренерський штаб Леоніда Кучука. Разом з білоруським фахівцем працював асистентом тренера у «РОСТОВІ» (2017-2018)
https://fcrukh.com/ivan-fedyk
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