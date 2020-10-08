Металл скрыл, что новичок клуба выступал за российский Сочи

Харьковский «Металл», выступающий во Второй лиге Украины, недавно объявил о подписании 19-летнего украинского защитника Никиты Теплякова.

При этом «Металл» нигде не упомянул, что последним клубом Теплякова был российский «Сочи». Контракт Теплякова принадлежал «Сочи» с лета 2019-го года по осень 2020-го года. В минувшем сезоне Никита провел за «Сочи II» 15 матчей в молодежном первенстве России.

Ориентировочная стоимость Теплякова составляет €125 тысяч. В «Металл» футболист перешел в качестве свободного агента.