Металл подписал 19-летнего украинца

Никита Тепляков продолжит карьеру в харьковском клубе

  • 07.10.2020 14:33
  • 1182 просмотра
  • 1 комментарий
Металл подписал 19-летнего украинца
© ФК Металл. Никита Тепляков

Харьковский «Металл» подписал контракт с 19-летним украинским левым защитником Никитой Тепляковым.

Уроженец Житомирской области начинал заниматься футболом в родном Коростене. Впоследствии оттачивал свое мастерство в Харьковском училище физкультуры №1.

В «Металле» Никита получил футболку с №19.

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Источник — ФК Металл

(4 голоса)

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Комментарии
    rus
    online
      rus, 07.10.2020 14:43
    +1
    Удачи!
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 07.10.2020 14:43
    +1
    Удачи!
    Ссылка
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