Металл подписал 19-летнего украинца

Харьковский «Металл» подписал контракт с 19-летним украинским левым защитником Никитой Тепляковым.
Уроженец Житомирской области начинал заниматься футболом в родном Коростене. Впоследствии оттачивал свое мастерство в Харьковском училище физкультуры №1.
В «Металле» Никита получил футболку с №19.
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Источник — ФК Металл
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