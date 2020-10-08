Остап МАРКЕВИЧ: «Хотим пригласить кого-то из вингеров»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич в интервью Sport.ua ответил на вопрос о том, доволен ли он комплектацией состава своей команды:

«Я всегда всем доволен. Всегда надо быть довольным, но, конечно, что усиление требуют некоторые позиции, потому что тяжелую травму получил Алексей Кащук.

Он вылетел и в первом круге «Мариуполю» он не поможет. Поэтому мы хотим еще пригласить кого-то из вингеров».