Остап МАРКЕВИЧ: «Хотим пригласить кого-то из вингеров»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич в интервью Sport.ua ответил на вопрос о том, доволен ли он комплектацией состава своей команды:
«Я всегда всем доволен. Всегда надо быть довольным, но, конечно, что усиление требуют некоторые позиции, потому что тяжелую травму получил Алексей Кащук.
Он вылетел и в первом круге «Мариуполю» он не поможет. Поэтому мы хотим еще пригласить кого-то из вингеров».
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Источник — Sport.ua
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