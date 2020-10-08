Артем ФРАНКОВ: «Белуце приехал не вышибать Сидорчука из основы»

Специалист поделился мнением о перспективах румынского полузащитника в киевском «Динамо»

  • 08.10.2020 17:14
  • 1006 просмотров
  • 2 комментария
Артем ФРАНКОВ: «Белуце приехал не вышибать Сидорчука из основы»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о новичке киевского «Динамо», румынском полузащитнике Тудоре Белуце.

«О румынском новичке «Динамо», простите за банальность, все скажет игра. Текст в номере имеется, позволю себе кое-что добавить. Меня смущает сама раскрученная у нас идея сравнения и, читай, противопоставления Сидорчука с Белуце, учитывая:

Тудор приехал, насколько я понимаю, не вышибать Сергея из основы, а помочь команде, если возникнут проблемы у того же Сидорчука;

против заведомо более сильного соперника («Юве», «Барса») нам вполне могут пригодиться и два опорника;

Белуце гораздо моложе и даже близко не успел наиграть столько, сколько Сидорчук; статистика — штука хитрая, я бы даже вежливо сказал, лукавая; к примеру, в карьере Сергея наверняка можно отыскать иной период для сравнения — когда у него все шло «по нарезу», то есть не лучшим образом; румын же по причине молодости весь как на ладони.

В остальном — какие могут быть возражения? Да такие же, как и гарантии — то есть никакие. Будет играть — будем смотреть и делать выводы. С поправкой опять же на то, кто «Динамо» был нужен, и кого «Динамо» реально могло приобрести. Как вы могли заметить, даже приобретение молодого румына (или, наоборот, в первую очередь, его приобретение) далось клубу непросто. А если бы Тудор, черт возьми, заиграл в «Брайтоне» или «Ден Хааге» — извините, только б мы его и видели! Даже в аренду нам его никто не сдал бы», — написал Франков в свежем номере журнала.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(5 голосов)

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Комментарии
    Leo Leo
      Leo Leo, 08.10.2020 17:46
    0
    Франков,будь другом,по братски ,застрелись
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 08.10.2020 17:27
    +1
    А можно какую-нибудь свежую фотку этой свиньи.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 08.10.2020 17:27
    +1
    А можно какую-нибудь свежую фотку этой свиньи.
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 08.10.2020 17:46
    0
    Франков,будь другом,по братски ,застрелись
    Ссылка
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