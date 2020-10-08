ФОТО. Сборная Украины вернулась в Киев

Украинской национальной команде предстоят матчи с Германией и Испанией

  • 08.10.2020 16:49
  • 1595 просмотров
  • 8 комментариев
ФОТО. Сборная Украины вернулась в Киев
© УАФ

Сборная Украины по футболу вернулась в Киев после поражения от национальной команды Франции (1:7) в выездном товарищеском матче.

В ближайшее время «сине-желтым» предстоят два поединка Лиги наций — против Германии (10-е октября) и Испании (13-е октября). Оба матча пройдут в Киеве на НСК «Олимпийский».

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 08.10.2020 17:59
    0
    А кроты негодуют как всегда. Смотрите сколько убогих внизу в коментах По норам звери
    Ссылка
    VolChebnyk
    online
      VolChebnyk, 08.10.2020 17:38
    -3
    При Олежке Блохине такой )(уйни не было.Срочно вернуть Олега
    Ссылка
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 08.10.2020 17:27
    0
    Kovalenkobrevno, 08.10.2020 17:22
    В макеевке мужики живут?
    Они сейчас живут в Ростове.
    Ссылка
    UZminaj
    online
      UZminaj, 08.10.2020 17:27
    +1
    А шо такое чуму нема посмішкі на обличчі. Ви ж так круто грали вчора.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 08.10.2020 17:22
    -2
    Forever_young_12, 08.10.2020 17:20
    Питушиные позорные куевские дрыщи
    В макеевке мужики живут?
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 08.10.2020 17:20
    -4
    Питушиные позорные куевские дрыщи
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.10.2020 17:17
    -4
    Ссылка
    UZminaj
    online
      UZminaj, 08.10.2020 17:16
    +1
    Інваліди
    Ссылка
    UZminaj
    online
      UZminaj, 08.10.2020 17:27
    +1
    А шо такое чуму нема посмішкі на обличчі. Ви ж так круто грали вчора.
    Ссылка
    UZminaj
    online
      UZminaj, 08.10.2020 17:16
    +1
    Інваліди
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 08.10.2020 17:59
    0
    А кроты негодуют как всегда. Смотрите сколько убогих внизу в коментах По норам звери
    Ссылка
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 08.10.2020 17:27
    0
    Kovalenkobrevno, 08.10.2020 17:22
    В макеевке мужики живут?
    Они сейчас живут в Ростове.
    Ссылка
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