ФОТО. Сборная Украины вернулась в Киев

Сборная Украины по футболу вернулась в Киев после поражения от национальной команды Франции (1:7) в выездном товарищеском матче.
В ближайшее время «сине-желтым» предстоят два поединка Лиги наций — против Германии (10-е октября) и Испании (13-е октября). Оба матча пройдут в Киеве на НСК «Олимпийский».
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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