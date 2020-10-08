ФОТО. Сборная Украины вернулась в Киев

Сборная Украины по футболу вернулась в Киев после поражения от национальной команды Франции (1:7) в выездном товарищеском матче.

В ближайшее время «сине-желтым» предстоят два поединка Лиги наций — против Германии (10-е октября) и Испании (13-е октября). Оба матча пройдут в Киеве на НСК «Олимпийский».