Олег ШЕЛАЕВ: «Проигрывать с таким результатом — это перебор»

Бывший футболист сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал поражение «сине-желтых» от сборной Франции (1:7).

«Счет действительно крупный. Даже с учетом всех проблем и того, что играли против действующего чемпиона мира, проигрывать с таким результатом — это перебор. При этом, если разложить игру на эпизоды, мы понимаем, что, реализуй наши игроки все свои моменты, возможно игра пошла бы по-другому, и таких цифр на табло бы не было.

В то же время, если говорить о положительном моменте этого матча, то это выход сразу нескольких дебютантов. Да, удачным дебют однозначно не назовешь, но при этом каждый из них получил серьезный стресс в игре против такой команды с мировыми звездами. Ребята почувствовали этот уровень и приобрели бесценный опыт. У Андрея Шевченко, в свою очередь, появилось понимание того, насколько он смог этих парней узнать и оценить их футбольные качества», — считает Шелаев.