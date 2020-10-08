Олег ШЕЛАЕВ: «Проигрывать с таким результатом — это перебор»

Реализуй сборная Украины свои моменты, игра была бы другой, уверен специалист

  • 08.10.2020 16:38
  • 715 просмотров
  • 3 комментария
Олег ШЕЛАЕВ: «Проигрывать с таким результатом — это перебор»
© ФК Металлист. Олег Шелаев

Бывший футболист сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал поражение «сине-желтых» от сборной Франции (1:7).

«Счет действительно крупный. Даже с учетом всех проблем и того, что играли против действующего чемпиона мира, проигрывать с таким результатом — это перебор. При этом, если разложить игру на эпизоды, мы понимаем, что, реализуй наши игроки все свои моменты, возможно игра пошла бы по-другому, и таких цифр на табло бы не было.

В то же время, если говорить о положительном моменте этого матча, то это выход сразу нескольких дебютантов. Да, удачным дебют однозначно не назовешь, но при этом каждый из них получил серьезный стресс в игре против такой команды с мировыми звездами. Ребята почувствовали этот уровень и приобрели бесценный опыт. У Андрея Шевченко, в свою очередь, появилось понимание того, насколько он смог этих парней узнать и оценить их футбольные качества», — считает Шелаев.

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Источник — Footboom

(3 голоса)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 08.10.2020 17:57
    0
    Посмотрите на фотку. Раньше в сборную брали бородатых мужиков. Сейчас какие-то сплошь и рядом юнцы с неокрепшей психикой. Футболисты слишком ослащавились.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 08.10.2020 17:54
    0
    За один день команду из ничего создать невозможно. Могли и крупней проиграть
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    Ihor86
      Ihor86, 08.10.2020 17:47
    0
    Шева и команда вышли на Евро. Так что адекватные болелы им все простят. А некоторым идиотам, которые чуть не в фаворитов Евро записывали сборную пора спуститься на землю. Попадание на любой форум это уже наш потолок и огромный успех
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 08.10.2020 17:57
    0
    Посмотрите на фотку. Раньше в сборную брали бородатых мужиков. Сейчас какие-то сплошь и рядом юнцы с неокрепшей психикой. Футболисты слишком ослащавились.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 08.10.2020 17:54
    0
    За один день команду из ничего создать невозможно. Могли и крупней проиграть
    Ссылка
    Ihor86
      Ihor86, 08.10.2020 17:47
    0
    Шева и команда вышли на Евро. Так что адекватные болелы им все простят. А некоторым идиотам, которые чуть не в фаворитов Евро записывали сборную пора спуститься на землю. Попадание на любой форум это уже наш потолок и огромный успех
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