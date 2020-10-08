Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Состав сборной Украины был экспериментальным»

«Сине-желтые» не могли полноценно подготовиться к игре с Францией, уверен специалист

  • 08.10.2020 16:16
  • 324 просмотра
  • 0 комментариев
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Состав сборной Украины был экспериментальным»
© УАФ. Владимир Езерский

Бывший защитник сборной Украины Владимир Езерский подвел итоги поражения «сине-желтых» от Франции (1:7) в товарищеском матче.

«Состав у сборной Украины получился, мягко говоря, экспериментальным, при таких обстоятельствах полноценно подготовится к такой игре за двое суток нереально. Не хватало концовки в атаках, хотя перспектив для этого было немало. В защите тяжело давалась борьба один в один и при стандартах часто проигрывали борьбу после фланговых передач.

Покажет ли сборная Украины свой уровень в матче с Германией? В любом случае, «сине-желтые» должны к этому стремиться. Потенциал для этого есть. Как раз благодаря матчу против французов тренерский штаб сборной, считаю, сможет найти правильный подход к поединку с немцами, тем более, играя в родных стенах. Несмотря на все проблемы, я с оптимизмом жду встречи 10-го октября», — отметил Езерский.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности