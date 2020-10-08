Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Состав сборной Украины был экспериментальным»

Бывший защитник сборной Украины Владимир Езерский подвел итоги поражения «сине-желтых» от Франции (1:7) в товарищеском матче.

«Состав у сборной Украины получился, мягко говоря, экспериментальным, при таких обстоятельствах полноценно подготовится к такой игре за двое суток нереально. Не хватало концовки в атаках, хотя перспектив для этого было немало. В защите тяжело давалась борьба один в один и при стандартах часто проигрывали борьбу после фланговых передач.

Покажет ли сборная Украины свой уровень в матче с Германией? В любом случае, «сине-желтые» должны к этому стремиться. Потенциал для этого есть. Как раз благодаря матчу против французов тренерский штаб сборной, считаю, сможет найти правильный подход к поединку с немцами, тем более, играя в родных стенах. Несмотря на все проблемы, я с оптимизмом жду встречи 10-го октября», — отметил Езерский.