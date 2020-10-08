Манор СОЛОМОН: «Олимпийский принадлежит не Динамо, а Украине»

Футболист «Шахтера» рассказал о переезде донецкой команды на киевский стадион

  • 08.10.2020 15:44
  • 1463 просмотра
  • 24 комментария
Манор СОЛОМОН: «Олимпийский принадлежит не Динамо, а Украине»
© ФК Шахтер Донецк. Манор Соломон

21-летний израильский вингер «Шахтера» Манор Соломон поделился мнением о переезде команды на НСК «Олимпийский».

– «Шахтер» теперь переехал на «Олимпийский». Как вам играть на стадионе своего крупнейшего соперника?
– Эта арена не принадлежит «Динамо», а Киеву и Украине. Поэтому мы можем там играть. Для нас это очень хороший вариант, так как мы базируемся здесь, и нам больше не нужно путешествовать так много. Это существенно облегчает нам жизнь.

Мне очень нравится «Олимпийский». Возможно, здесь нас будут поддерживать больше болельщиков, чем в Харькове. Знаю, что многие люди из Донецка переехали в Киев. Надеюсь, они будут ходить на наши матчи.

Думаю, игры Лиги чемпионов или финал между «Шахтером» и «Динамо» могли бы собрать полный «Олимпийский». Очень хочется сыграть при заполненных трибунах. Это было бы невероятно.

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Источник — Трибуна

(8 голосов)

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Комментарии
    vasyan86
      vasyan86, 08.10.2020 16:28
    0
    Чей Ерусалим, Манор?
    Ссылка
    jekafunny.
    online
      jekafunny., 08.10.2020 16:27
    0
    симон петлюра, 08.10.2020 16:25
    Максим 7777 как жизнь лоховская шлюхтеровская
    Дружище, это же я Жекафани,ты что забыл мы же даже Бущана вместе с цветами встречали сегодня.
    Ссылка
    симон петлюра
    online
      симон петлюра, 08.10.2020 16:27
    0
    jekafunny., 08.10.2020 16:15
    Вечер в хату!Я поскакав!Хто не скаче той Москаль!Ми це Динамо!А Динамо це “бревна"!
    Максим 7777 что ты что шлюхтер прячется ты под другим ником а шлюхтеоы за короновирусом
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 08.10.2020 16:27
    0
    ak228., 08.10.2020 16:24
    а что болгары Приазовья жили там все время? О чем ты рассказываешь завывала?
    В таком ключе дома общайся.
    Они все сейчас граждане Украины, у которых равные права с другими.
    Ссылка
    симон петлюра
    online
      симон петлюра, 08.10.2020 16:25
    -1
    jekafunny., 08.10.2020 16:21
    Соломон и правда прав,Стадион государственный ну правда лучше пусть будет Шахтёра,Нашим брёвнам с ФКЛесоповал лучше где -то подальше от людей играть,например в БОЯРКЕ или в Буче!!!
    Максим 7777 как жизнь лоховская шлюхтеровская
    Ссылка
    ak228.
    online
      ak228., 08.10.2020 16:24
    0
    con clusion, 08.10.2020 16:21
    А почему не в Будапешт или Софию? Ведь болгарам Приазовья и венграм Закарпатья твои бредни до лампы...
    а что болгары Приазовья жили там все время? О чем ты рассказываешь завывала?
    Ссылка
    jekafunny.
    online
      jekafunny., 08.10.2020 16:21
    -2
    Соломон и правда прав,Стадион государственный ну правда лучше пусть будет Шахтёра,Нашим брёвнам с ФКЛесоповал лучше где -то подальше от людей играть,например в БОЯРКЕ или в Буче!!!
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 08.10.2020 16:21
    0
    alefteev77, 08.10.2020 16:12
    Та ні, я проти зрадників України (включно колаборантів з ворогом) - і не важливо, чи вони донецькі, чи київські, чи львівські.
    -
    В нас є лише одна Батьківщина - Україна. Хто проти - чемодан, вокзал, Расєя.
    А почему не в Будапешт или Софию? Ведь болгарам Приазовья и венграм Закарпатья твои бредни до лампы...
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.10.2020 16:16
    -3
    jekafunny., 08.10.2020 16:15
    Вечер в хату!Я поскакав!Хто не скаче той Москаль!Ми це Динамо!А Динамо це “бревна"!
    Хотя бы тут ты прав, гейфанни.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.10.2020 16:15
    -3
    Мені от цікаво - що Росія ... змушує ДНР і ЛНР включити до складу України
    -
    ДНР і ЛНР ненавидять Україну і вимагають забрати їх до складу України.
    -
    Чому не улюбленої Расею, чому не в рідну гавань?
    Ссылка
    jekafunny.
    online
      jekafunny., 08.10.2020 16:15
    -1
    Вечер в хату!Я поскакав!Хто не скаче той Москаль!Ми це Динамо!А Динамо це “бревна"!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.10.2020 16:12
    -7
    alefteev77, 08.10.2020 16:10
    Тут питання в іншому, що донецькі та луганські в більшості - колаборанти та зрадники своєї батьківщини. Вони продали Україну Гіркіну за обіцянки щасливого життя. А тепер вимагають включити ДНР і ЛНР в Україну. Що дивує...
    -
    Але це інша тема, яка не стосується державної власності на Олімпійський.
    У меня своё мнение касательно политики.
    Ссылка
    Италия - страна контрастов Италия
      Италия - страна контрастов Италия, 08.10.2020 16:12
    +2
    А вам не кажется деточка, что ваше место у параши
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.10.2020 16:12
    -5
    Олег Тимофеюк, 08.10.2020 16:09
    Хм, сорри, я был не прав касательно тебя.
    Та ні, я проти зрадників України (включно колаборантів з ворогом) - і не важливо, чи вони донецькі, чи київські, чи львівські.
    -
    В нас є лише одна Батьківщина - Україна. Хто проти - чемодан, вокзал, Расєя.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.10.2020 16:11
    -5
    Ржу, днонамовские боты подключили все свои акки для минусовки. Ну что за тупые прыгуны.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.10.2020 16:10
    -5
    Олег Тимофеюк, 08.10.2020 16:07
    Так это чистая правда, у днонамы нет ничего своего, прыгуны не умеют ничего строить, они умеют только прыгать и всё ломать.
    Тут питання в іншому, що донецькі та луганські в більшості - колаборанти та зрадники своєї батьківщини. Вони продали Україну Гіркіну за обіцянки щасливого життя. А тепер вимагають включити ДНР і ЛНР в Україну. Що дивує...
    -
    Але це інша тема, яка не стосується державної власності на Олімпійський.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.10.2020 16:09
    -10
    alefteev77, 08.10.2020 16:08
    Мінусуйте та голосуйте за партію ОПЗЖ а потім вигукуйте "Слава Україні"
    Хм, сорри, я был не прав касательно тебя.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.10.2020 16:08
    -12
    Мінусуйте та голосуйте за партію ОПЗЖ а потім вигукуйте "Слава Україні"
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.10.2020 16:07
    -11
    Так это чистая правда, у днонамы нет ничего своего, прыгуны не умеют ничего строить, они умеют только прыгать и всё ломать.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 08.10.2020 16:06
    -13
    bonv, 08.10.2020 15:52
    І хто тебе навчив так відповідати? Шуруй на Донбас-Арену. Там ваше місце.
    Шуруй на Х , там твоє місце
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 08.10.2020 16:00
    +19
    bonv, 08.10.2020 15:52
    І хто тебе навчив так відповідати? Шуруй на Донбас-Арену. Там ваше місце.
    Звідки йому знати де ця Донбас-Арена
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 08.10.2020 15:52
    +14
    І хто тебе навчив так відповідати? Шуруй на Донбас-Арену. Там ваше місце.
    Ссылка
    Италия - страна контрастов Италия
      Италия - страна контрастов Италия, 08.10.2020 16:12
    +2
    А вам не кажется деточка, что ваше место у параши
    Ссылка
    vasyan86
      vasyan86, 08.10.2020 16:28
    0
    Чей Ерусалим, Манор?
    Ссылка
    jekafunny.
    online
      jekafunny., 08.10.2020 16:27
    0
    симон петлюра, 08.10.2020 16:25
    Максим 7777 как жизнь лоховская шлюхтеровская
    Дружище, это же я Жекафани,ты что забыл мы же даже Бущана вместе с цветами встречали сегодня.
    Ссылка
    симон петлюра
    online
      симон петлюра, 08.10.2020 16:27
    0
    jekafunny., 08.10.2020 16:15
    Вечер в хату!Я поскакав!Хто не скаче той Москаль!Ми це Динамо!А Динамо це “бревна"!
    Максим 7777 что ты что шлюхтер прячется ты под другим ником а шлюхтеоы за короновирусом
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 08.10.2020 16:27
    0
    ak228., 08.10.2020 16:24
    а что болгары Приазовья жили там все время? О чем ты рассказываешь завывала?
    В таком ключе дома общайся.
    Они все сейчас граждане Украины, у которых равные права с другими.
    Ссылка
    ak228.
    online
      ak228., 08.10.2020 16:24
    0
    con clusion, 08.10.2020 16:21
    А почему не в Будапешт или Софию? Ведь болгарам Приазовья и венграм Закарпатья твои бредни до лампы...
    а что болгары Приазовья жили там все время? О чем ты рассказываешь завывала?
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 08.10.2020 16:21
    0
    alefteev77, 08.10.2020 16:12
    Та ні, я проти зрадників України (включно колаборантів з ворогом) - і не важливо, чи вони донецькі, чи київські, чи львівські.
    -
    В нас є лише одна Батьківщина - Україна. Хто проти - чемодан, вокзал, Расєя.
    А почему не в Будапешт или Софию? Ведь болгарам Приазовья и венграм Закарпатья твои бредни до лампы...
    Ссылка
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