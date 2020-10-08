Манор СОЛОМОН: «Олимпийский принадлежит не Динамо, а Украине»

21-летний израильский вингер «Шахтера» Манор Соломон поделился мнением о переезде команды на НСК «Олимпийский».

– «Шахтер» теперь переехал на «Олимпийский». Как вам играть на стадионе своего крупнейшего соперника?

– Эта арена не принадлежит «Динамо», а Киеву и Украине. Поэтому мы можем там играть. Для нас это очень хороший вариант, так как мы базируемся здесь, и нам больше не нужно путешествовать так много. Это существенно облегчает нам жизнь.

Мне очень нравится «Олимпийский». Возможно, здесь нас будут поддерживать больше болельщиков, чем в Харькове. Знаю, что многие люди из Донецка переехали в Киев. Надеюсь, они будут ходить на наши матчи.

Думаю, игры Лиги чемпионов или финал между «Шахтером» и «Динамо» могли бы собрать полный «Олимпийский». Очень хочется сыграть при заполненных трибунах. Это было бы невероятно.