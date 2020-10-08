Манор СОЛОМОН: «Олимпийский принадлежит не Динамо, а Украине»

21-летний израильский вингер «Шахтера» Манор Соломон поделился мнением о переезде команды на НСК «Олимпийский».
– «Шахтер» теперь переехал на «Олимпийский». Как вам играть на стадионе своего крупнейшего соперника?
– Эта арена не принадлежит «Динамо», а Киеву и Украине. Поэтому мы можем там играть. Для нас это очень хороший вариант, так как мы базируемся здесь, и нам больше не нужно путешествовать так много. Это существенно облегчает нам жизнь.
Мне очень нравится «Олимпийский». Возможно, здесь нас будут поддерживать больше болельщиков, чем в Харькове. Знаю, что многие люди из Донецка переехали в Киев. Надеюсь, они будут ходить на наши матчи.
Думаю, игры Лиги чемпионов или финал между «Шахтером» и «Динамо» могли бы собрать полный «Олимпийский». Очень хочется сыграть при заполненных трибунах. Это было бы невероятно.
Источник — Трибуна
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Они все сейчас граждане Украины, у которых равные права с другими.
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В нас є лише одна Батьківщина - Україна. Хто проти - чемодан, вокзал, Расєя.
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ДНР і ЛНР ненавидять Україну і вимагають забрати їх до складу України.
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Чому не улюбленої Расею, чому не в рідну гавань?
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Але це інша тема, яка не стосується державної власності на Олімпійський.
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В нас є лише одна Батьківщина - Україна. Хто проти - чемодан, вокзал, Расєя.
-
Але це інша тема, яка не стосується державної власності на Олімпійський.
Они все сейчас граждане Украины, у которых равные права с другими.
-
В нас є лише одна Батьківщина - Україна. Хто проти - чемодан, вокзал, Расєя.
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