Министр спорта Украины рассказал, как Динамо и Шахтер делят НСК Олимпийский

Вадим Гутцайт - о матчах «Динамо» и «Шахтера» в УПЛ

  • 14.09.2020 14:31
  • 641 просмотр
  • 12 комментариев
Министр спорта Украины рассказал, как Динамо и Шахтер делят НСК Олимпийский
© shakhtar.com

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о том, как «Динамо» и «Шахтеру» удалось договориться о проведении домашних матчей на одной арене - НСК Олимпийский.

Первым с ареной договорилось руководство «Динамо», поэтому у них приоритет.

«Это согласовывалось с директором НСК «Олимпийский». Приоритет – сначала согласовывать время и дату матча «Динамо», а потом уже матча «Шахтера». Для нас это очень хорошо. Это государственный объект, нам нужно использовать его на все сто. Госпредприятию НСК «Олимпийский» нужно зарабатывать деньги, а сейчас нет концертов, крупных спортивных событий. Важно, чтобы он был занят».

«Поэтому не может быть приоритетом отдать стадион только «Динамо» или только «Шахтеру». Хочу поблагодарить президента «Динамо» Суркиса, президента «Шахтера» за то, что они арендуют стадион, предлагают нам немалые средства, делают газон лучше».

«Это хорошо. И киевляне болеют за свою команду, и болельщики «Шахтера», которые покинули свой регион, где, к сожалению, война, и проживают в Киеве. Это нормально», - сказал Гутцайт.

«Шахтер» последние годы был вынужден играть в Харькове, однако после начала коронавируса команда решила и жить, и выступать в Киеве.

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Источник — Трибуна

(6 голосов)

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Комментарии
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 14.09.2020 14:51
    +1
    Forever_young_13, 14.09.2020 14:44
    Пусть валят на свой стадион Даунамо им. Суркиса
    Ну,куда валить кр.отам - даже дети знают.Лучше-со своими болелами и лохторатом
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 14:46
    -2
    Forever_young_13, 14.09.2020 14:44
    Пусть валят на свой стадион Даунамо им. Суркиса
    Если только так.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 14.09.2020 14:45
    +1
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 14:39
    Как будто у позорнамы что-то есть в принципе своё. А вы мечтатели.
    У тебя отсутствует мозг. Дай кому-то почитать статью, если сам не в состоянии осилить смысл.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 14.09.2020 14:44
    -3
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 14:39
    Как будто у позорнамы что-то есть в принципе своё. А вы мечтатели.
    Пусть валят на свой стадион Даунамо им. Суркиса
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 14:39
    -3
    Bolshoi, 14.09.2020 14:38
    Приоритет – сначала согласовывать время и дату матча «Динамо», а потом уже матча «Шахтера».
    ----------------------
    Всё правильно, кротам по остаточному принципу, что упало со стола Динамо
    Как будто у позорнамы что-то есть в принципе своё. А вы мечтатели.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 14.09.2020 14:38
    0
    А знаете что самое классное? Для сборной НСК потерян. С чем всех и поздравляю.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 14.09.2020 14:38
    +2
    Приоритет – сначала согласовывать время и дату матча «Динамо», а потом уже матча «Шахтера».
    ----------------------
    Всё правильно, кротам по остаточному принципу, что упало со стола Динамо
    Ссылка
    Макс Руденко
      Макс Руденко, 14.09.2020 14:37
    +2
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 14:34
    Что там делить-то? Как будто НСК собственность днонамы, у этих позорников своего ничего как не было никогда, так и нет до сих пор. Как Шахтёр захотел, как ему удобно, так и будет, так всегда было, есть и всегда будет.
    Ги. Є рівні, а є ще рівніші? Бидло бидлом поганяє, бо купило УАФ разом з прибиральницями?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 14:37
    -6
    olexyn, 14.09.2020 14:36
    кроти могли би жити і грати УПЛ в Краматорську чи Слов'янську. А єврокубки - в Харкові. Але ж суки - "понаєхалі"... 73/43%зебіли - це ви зробили всі разом!
    Ты не отвлекайся, прыгай лучше.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 14.09.2020 14:36
    0
    кроти могли би жити і грати УПЛ в Краматорську чи Слов'янську. А єврокубки - в Харкові. Але ж суки - "понаєхалі"... 73/43%зебіли - це ви зробили всі разом!
    Ссылка
    Макс Руденко
      Макс Руденко, 14.09.2020 14:35
    0
    А як там стадіон Вереса новий поживає?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 14:34
    -8
    Что там делить-то? Как будто НСК собственность днонамы, у этих позорников своего ничего как не было никогда, так и нет до сих пор. Как Шахтёр захотел, как ему удобно, так и будет, так всегда было, есть и всегда будет.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 14.09.2020 14:38
    +2
    Приоритет – сначала согласовывать время и дату матча «Динамо», а потом уже матча «Шахтера».
    ----------------------
    Всё правильно, кротам по остаточному принципу, что упало со стола Динамо
    Ссылка
    Макс Руденко
      Макс Руденко, 14.09.2020 14:37
    +2
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 14:34
    Что там делить-то? Как будто НСК собственность днонамы, у этих позорников своего ничего как не было никогда, так и нет до сих пор. Как Шахтёр захотел, как ему удобно, так и будет, так всегда было, есть и всегда будет.
    Ги. Є рівні, а є ще рівніші? Бидло бидлом поганяє, бо купило УАФ разом з прибиральницями?
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 14.09.2020 14:51
    +1
    Forever_young_13, 14.09.2020 14:44
    Пусть валят на свой стадион Даунамо им. Суркиса
    Ну,куда валить кр.отам - даже дети знают.Лучше-со своими болелами и лохторатом
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 14.09.2020 14:45
    +1
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 14:39
    Как будто у позорнамы что-то есть в принципе своё. А вы мечтатели.
    У тебя отсутствует мозг. Дай кому-то почитать статью, если сам не в состоянии осилить смысл.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 14.09.2020 14:38
    0
    А знаете что самое классное? Для сборной НСК потерян. С чем всех и поздравляю.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 14.09.2020 14:36
    0
    кроти могли би жити і грати УПЛ в Краматорську чи Слов'янську. А єврокубки - в Харкові. Але ж суки - "понаєхалі"... 73/43%зебіли - це ви зробили всі разом!
    Ссылка
    Макс Руденко
      Макс Руденко, 14.09.2020 14:35
    0
    А як там стадіон Вереса новий поживає?
    Ссылка
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