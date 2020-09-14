Министр спорта Украины рассказал, как Динамо и Шахтер делят НСК Олимпийский

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о том, как «Динамо» и «Шахтеру» удалось договориться о проведении домашних матчей на одной арене - НСК Олимпийский.

Первым с ареной договорилось руководство «Динамо», поэтому у них приоритет.

«Это согласовывалось с директором НСК «Олимпийский». Приоритет – сначала согласовывать время и дату матча «Динамо», а потом уже матча «Шахтера». Для нас это очень хорошо. Это государственный объект, нам нужно использовать его на все сто. Госпредприятию НСК «Олимпийский» нужно зарабатывать деньги, а сейчас нет концертов, крупных спортивных событий. Важно, чтобы он был занят».

«Поэтому не может быть приоритетом отдать стадион только «Динамо» или только «Шахтеру». Хочу поблагодарить президента «Динамо» Суркиса, президента «Шахтера» за то, что они арендуют стадион, предлагают нам немалые средства, делают газон лучше».

«Это хорошо. И киевляне болеют за свою команду, и болельщики «Шахтера», которые покинули свой регион, где, к сожалению, война, и проживают в Киеве. Это нормально», - сказал Гутцайт.

«Шахтер» последние годы был вынужден играть в Харькове, однако после начала коронавируса команда решила и жить, и выступать в Киеве.