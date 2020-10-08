Фран СОЛЬ: «Тяжело, когда ты за границей и не играешь»

Нападающий «Динамо» Фран Соль, который недавно перешел на правах аренды в «Тенерифе», признался, что рад вернуться в Испанию:

«С первого дня меня очень хорошо встретили в «Тенерифе». Клуб по-доброму отнесся ко мне, когда я приехал. Это сложный период, потому что когда ты переезжаешь, тебе нужно не только работать, но и решить нефутбольные вопросы. Но я очень счастлив.

Спортивный директор убедил меня в необходимости перехода сразу же. Впервые мы контактировали во время карантина. У меня было общение с клубами Примеры и Сегунды, а также с иностранными командами, но Хуан Карлос дал мне свое слово и был очень заинтересован.

Нельза сказать, что я был несчастен в другой стране. Однако, после травмы и нестабильности хотелось вернуться в Испанию. Тяжело, когда ты за границей и еще и не играешь. Мне хотелось вернуться».