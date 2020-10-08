Андрей ПЯТОВ: «Не завидую Шевченко»

Голкипер донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Андрей Пятов рассказал о своем самочувствии и режиме самоизоляции.

«Все отлично, чувствую себя прекрасно. Если бы тест не показал положительный результат, сегодня уже готовился бы к игре. Поэтому, конечно же, очень расстроен. Надеюсь, что завтра сдадим тесты, и они будут отрицательными.

Противовирусные таблетки пью, мелочи. У меня нет ни симптомов никаких, ни болей, ни температуры. Вкус и запах чувствую. Докторы, конечно, по три-четыре раза в день звонят, узнают, как самочувствие. В принципе, все стандартно. Ничего лишнего не делается.

Конечно, не завидую Андрею Николаевичу и тренерскому штабу. Потому что, действительно, никто не ждал, что так навалится все. Это шанс для других ребят, конечно. Но в то же время тренерам все равно придется сильно поломать голову над тем, кого кем заменить.

Я, конечно, хотел бы, чтобы у меня завтра был отрицательный тест и я сразу отправился в сборную. Но на все нужно время. Если все будет хорошо, то надо будет посоветоваться с врачами, разрешат ли они вернуться в расположение национальной команды. Если разрешат, это будет супер», - сказал Пятов.

Напомним, недавно тест Пятова на коронавирус оказался положительным, из-за чего игроки «Шахтера» ушли на самоизоляцию и не приехали в расположение сборной Украины.