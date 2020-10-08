Тарас СТЕПАНЕНКО: «Никаких признаков или симптомов коронавируса у меня нет»

Хавбек «Шахтера» – о том, как проходит болезнь

  • 08.10.2020 14:19
  • 1094 просмотра
  • 3 комментария
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Никаких признаков или симптомов коронавируса у меня нет»
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал о своем самочувствии и режиме самоизоляции.

– Тарас, как твое здоровье?
– Спасибо, все нормально, чувствую себя хорошо. Никаких признаков или симптомов на данный момент нет. Жду результатов повторного тестирования на коронавирус, от которого будет зависеть, какие действия предпринимать в дальнейшем.

– Каковы советы или распоряжения врачей?
– Меня просят постоянно мерить температуру, следить за симптомами и находиться на самоизоляции. В принципе, что я и делаю.

– Как проходит самоизоляция Тараса Степаненко?
– Благодаря семье я как на курорте. Меня, можно сказать, закрыли в гостевой комнате. Питание как в санатории: завтрак, обед, ужин и разные полдники. Как говорится, все включено. Живем в лесу, так что можно подышать свежим воздухом. А так, не забываю поддерживать форму, занимаюсь по программе, подготовленной для меня.

Напомним, недавно тест Степаненко на коронавирус оказался положительным, из-за чего игроки «Шахтера» ушли на самоизоляцию и не приехали в расположение сборной Украины.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Andre066
    online
      Andre066, 08.10.2020 14:44
    -1
    То что и с Луниным отрицательный.?эти тесты ошибаются.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.10.2020 14:42
    -1
    Здоровья Тараска.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 08.10.2020 14:23
    +1
    Ну и отлично.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 08.10.2020 14:23
    +1
    Ну и отлично.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности