Тарас СТЕПАНЕНКО: «Никаких признаков или симптомов коронавируса у меня нет»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал о своем самочувствии и режиме самоизоляции.
– Тарас, как твое здоровье?
– Спасибо, все нормально, чувствую себя хорошо. Никаких признаков или симптомов на данный момент нет. Жду результатов повторного тестирования на коронавирус, от которого будет зависеть, какие действия предпринимать в дальнейшем.
– Каковы советы или распоряжения врачей?
– Меня просят постоянно мерить температуру, следить за симптомами и находиться на самоизоляции. В принципе, что я и делаю.
– Как проходит самоизоляция Тараса Степаненко?
– Благодаря семье я как на курорте. Меня, можно сказать, закрыли в гостевой комнате. Питание как в санатории: завтрак, обед, ужин и разные полдники. Как говорится, все включено. Живем в лесу, так что можно подышать свежим воздухом. А так, не забываю поддерживать форму, занимаюсь по программе, подготовленной для меня.
Напомним, недавно тест Степаненко на коронавирус оказался положительным, из-за чего игроки «Шахтера» ушли на самоизоляцию и не приехали в расположение сборной Украины.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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