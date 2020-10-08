Андрей ШЕВЧЕНКО: «Самое главное сейчас – убрать в сторону эту игру»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ищет позитив в игре команды после поражения от Франции (1:7) в контрольном матче.

«Да, допустили кучу ошибок, но были и хорошие моменты. Мы были близки к тому, чтобы забить несколько мячей. Для нас самое главное сейчас - убрать в сторону эту игру.

Мы возвращаемся в Украину. Мне необходимо понимать, кто из игроков присоединится к нам. Какое количество будет и сможем ли мы вообще принимать кого-то или нет? 8 октября - день, который покажет ситуацию вокруг сборной.

Замены? Мы делали их, чтобы дать возможность игрокам немного восстановиться. Нам тяжело играть две игры, а три - еще тяжелее. Нам нужно думать об официальных матчах, которые ждут нас впереди.

В связи с ситуацией, которая сложилась с командой, я вообще не рассматриваю эту игру. Да, мы играли с хорошей командой. Что произошло – это футбол. Это можно было ожидать», - сказал Шевченко.

Напомним, в следующем матче сборная Украины 10 октября сыграет против Германии в Лиге наций. Начало в 21:45.