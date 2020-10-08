Андрей ШЕВЧЕНКО: «Самое главное сейчас – убрать в сторону эту игру»

Наставник сборной Украины призывает подопечных сконцентрироваться на ближайших поединках Лиги наций

  • 08.10.2020 13:55
  • 1489 просмотров
  • 5 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Самое главное сейчас – убрать в сторону эту игру»
© УАФ. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ищет позитив в игре команды после поражения от Франции (1:7) в контрольном матче.

«Да, допустили кучу ошибок, но были и хорошие моменты. Мы были близки к тому, чтобы забить несколько мячей. Для нас самое главное сейчас - убрать в сторону эту игру.

Мы возвращаемся в Украину. Мне необходимо понимать, кто из игроков присоединится к нам. Какое количество будет и сможем ли мы вообще принимать кого-то или нет? 8 октября - день, который покажет ситуацию вокруг сборной.

Замены? Мы делали их, чтобы дать возможность игрокам немного восстановиться. Нам тяжело играть две игры, а три - еще тяжелее. Нам нужно думать об официальных матчах, которые ждут нас впереди. 

В связи с ситуацией, которая сложилась с командой, я вообще не рассматриваю эту игру. Да, мы играли с хорошей командой. Что произошло – это футбол. Это можно было ожидать», - сказал Шевченко.

Напомним, в следующем матче сборная Украины 10 октября сыграет против Германии в Лиге наций. Начало в 21:45.

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Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 08.10.2020 14:48
    0
    Да вместе с игрой и брёвен динамовских в сторону тоже убрать подальше с сборной,и не подпускать даже к тренеровачному процессу дырявых позорников...
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 08.10.2020 14:20
    +1
    зачем вы тогда играли эту игру, чтобы забыть?
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 08.10.2020 14:09
    +1
    Вчора після того як французи тримали м'яч в 15-20 пасів, у нас передача на фланг і верховом закидуха по лінії поля.. я вимкнув і ліг спати
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.10.2020 14:06
    -4
    Она уже в истории.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.10.2020 13:57
    +2
    Звісно - матчі з Німеччиною та Іспанією покажуть чи взагалі існує якась тренерська думка. Чи ми граємо лише в одну тактику, яку топові команди розкусили та тепер знущаються з нас пресингом.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.10.2020 13:57
    +2
    Звісно - матчі з Німеччиною та Іспанією покажуть чи взагалі існує якась тренерська думка. Чи ми граємо лише в одну тактику, яку топові команди розкусили та тепер знущаються з нас пресингом.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 08.10.2020 14:20
    +1
    зачем вы тогда играли эту игру, чтобы забыть?
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 08.10.2020 14:09
    +1
    Вчора після того як французи тримали м'яч в 15-20 пасів, у нас передача на фланг і верховом закидуха по лінії поля.. я вимкнув і ліг спати
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 08.10.2020 14:48
    0
    Да вместе с игрой и брёвен динамовских в сторону тоже убрать подальше с сборной,и не подпускать даже к тренеровачному процессу дырявых позорников...
    Ссылка
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