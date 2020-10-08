Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Приятно, что Астана рассматривает мою кандидатуру»

Известный украинский специалист Вячеслав Грозный прокомментировал информацию о том, что он в ближайшее время может стать главным тренером «Астаны» из Казахстана.

«Мне приятно, что к тренеру из Украины есть интерес со стороны такого клуба, как «Астана». Я имею опыт работы в Казахстане, возглавлял клубы, которые всегда борются за чемпионство или как минимум ставят такие задачи. Мне приятно, что моя кандидатура рассматривается в «Астане» в числе главных на должность главного тренера. Значит, мою работу помнят и ценят. Тем более, я хорошо знаком с положением дел в казахском футболе.

Очевидно, что у «Астаны» сейчас сложный период. Команда провела несколько неудачных матчей, заметно отстает от «Кайрата». У многих клубов бывают такие периоды. Но есть понимание того, как можно и нужно с достоинством выйти из сложившейся ситуации, чтобы вернуть команде дух победитилей. Большего сказать пока не могу, потому что такие вопросы, как и трансферы футболистов, любят тишину», – сказал Грозный.

Добавим, что 64-летний Вячеслав Грозный ранее возглавлял в Казахстане карагандинский «Шахтер», павлодарский «Иртыш» и костанайский «Тобол».

Ранее «Астана» прекратила сотрудничество с Полом Эшуортом, который занимал пост исполнительного директора, а также являлся исполняющим обязанности главного тренера команды.