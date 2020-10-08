Шапаренко – лучший игрок Динамо в сентябре

Болельщики киевского «Динамо» выбрали лучшего игрока клуба в минувшем месяце.

51% голосов были отданы за 22-летнего полузащитника Николая Шапаренко, в активе которого гол в ворота «Львова», результативный удар в поединке с квалификации Лиги чемпионов с АЗ, а также две голевые передачи - во встречах со «Львовом» и «Минаем».

Топ-5 игроков «Динамо» в сентябре по мнению болельщиков:

1. Шапаренко - 51%

2. Буяльский - 18%

3. Бущан - 16%

4. Де Пена - 12%

5. Миколенко - 3%

Напомним, недавно «Динамо» продлило контракт с Шапаренко до лета 2025 года.