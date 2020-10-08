Шапаренко – лучший игрок Динамо в сентябре

Болельщики киевского «Динамо» выбрали лучшего игрока клуба в минувшем месяце.
51% голосов были отданы за 22-летнего полузащитника Николая Шапаренко, в активе которого гол в ворота «Львова», результативный удар в поединке с квалификации Лиги чемпионов с АЗ, а также две голевые передачи - во встречах со «Львовом» и «Минаем».
Топ-5 игроков «Динамо» в сентябре по мнению болельщиков:
1. Шапаренко - 51%
2. Буяльский - 18%
3. Бущан - 16%
4. Де Пена - 12%
5. Миколенко - 3%
Напомним, недавно «Динамо» продлило контракт с Шапаренко до лета 2025 года.
Источник — ФК Динамо Киев
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