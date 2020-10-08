Шапаренко – лучший игрок Динамо в сентябре

За Николая отдали свои голоса более половины фанов

  • 08.10.2020 13:38
  • 384 просмотра
  • 3 комментария
Шапаренко – лучший игрок Динамо в сентябре
© ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Болельщики киевского «Динамо» выбрали лучшего игрока клуба в минувшем месяце.

51% голосов были отданы за 22-летнего полузащитника Николая Шапаренко, в активе которого гол в ворота «Львова», результативный удар в поединке с квалификации Лиги чемпионов с АЗ, а также две голевые передачи - во встречах со «Львовом» и «Минаем».

Топ-5 игроков «Динамо» в сентябре по мнению болельщиков:

1. Шапаренко - 51%
2. Буяльский - 18%
3. Бущан - 16%
4. Де Пена - 12%
5. Миколенко - 3%

Напомним, недавно «Динамо» продлило контракт с Шапаренко до лета 2025 года.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.10.2020 14:07
    -1
    Бревно оно такое.
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    zhyr
    online
      zhyr, 08.10.2020 13:59
    +1
    Дмитрий Украинский, 08.10.2020 13:44
    против игроков УПЛ то понятно, а вчера против Франции посмотреть его реальный уровень. Он пасы отдавал на французов, разворачивался и пасы давал просто туда, где никого вообще не было из Украинцев в пустое пространство и францы с удивлением бежали мяч подбирать. Одни ошибки, были, у него как будто мозг вообще от страха отключился.
    Ну, строчити гнівні коментарі, мабуть може тільки дуже смілива людина)))
    Ссылка
    Дмитрий Украинский
    online
      Дмитрий Украинский, 08.10.2020 13:44
    -1
    против игроков УПЛ то понятно, а вчера против Франции посмотреть его реальный уровень. Он пасы отдавал на французов, разворачивался и пасы давал просто туда, где никого вообще не было из Украинцев в пустое пространство и францы с удивлением бежали мяч подбирать. Одни ошибки, были, у него как будто мозг вообще от страха отключился.
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 08.10.2020 13:59
    +1
    Дмитрий Украинский, 08.10.2020 13:44
    против игроков УПЛ то понятно, а вчера против Франции посмотреть его реальный уровень. Он пасы отдавал на французов, разворачивался и пасы давал просто туда, где никого вообще не было из Украинцев в пустое пространство и францы с удивлением бежали мяч подбирать. Одни ошибки, были, у него как будто мозг вообще от страха отключился.
    Ну, строчити гнівні коментарі, мабуть може тільки дуже смілива людина)))
    Ссылка
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