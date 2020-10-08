В субботу, 10 октября, в поединке 3-го тура Лиги наций встретятся национальные сборные Испании и Швейцарии.
Поединок состоится в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано». Начало матча в 21:45 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал «Футбол 2».
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Источник — Sport.ua
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