В матче с Францией за сборную Украины дебютировало сразу 5 игроков

При Андрее Шевченко в рядах сборной появилось 30 новичков

  • 08.10.2020 12:26
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В матче с Францией за сборную Украины дебютировало сразу 5 игроков
© УАФ

В матче против Франции (1:7) за сборную Украины дебютировало сразу 5 игроков - Георгий Бущан, Илья Забарный, Александр Зубков, Ефим Конопля и Евгений Чеберко. Столь массовое пополнение новичков произошло всего 5-й раз за последние 20 лет.

Всего же при Андрее Шевченко впервые сыграли за главную команду страны 30 футболистов. Среди них наибольшее количество игр провели Николай Матвиенко - 28, Виктор Цыганков - 22, Марлос - 17, Эдуард Соболь, Роман Яремчук - по 15 и Артем Беседин - 13. А больше всех забили Яремчук - 5 и Цыганков - 4.

Матчи, в которых за сборную Украины дебютировало 5 игроков (начиная с 2000 года)

Дата

Соперник

Счет

Тренер

Новички

11.10.2003

Македония (д)

0:0

Олег БЛОХИН

Гай, Косырин, Луценко,

 

 

 

 

Назаренко, Шершун

19.11.2008

Норвегия (д)

1:0

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Богуш, Валяев, Девич,

 

 

 

 

Красноперов, Слюсар

25.05.2010

Литва (д)

4:0

Мирон МАРКЕВИЧ

Горяинов, Коноплянка,

 

 

 

 

Олейник, Полевой, Федецкий

24.03.2016

Кипр (д)

1:0

Михаил ФОМЕНКО

Каменюка, Коваленко,

 

 

 

 

Малышев, Петряк, Путивцев

07.10.2020

Франция (г)

1:7

Андрей ШЕВЧЕНКО

Бущан, Забарный, Зубков,

 

 

 

 

Конопля, Чеберко

Игроки, дебютировавшие в сборной Украины при Андрее Шевченко

 

Игрок

Дата

Ранг

Соперник

Счет

Матчи

Голы

1.

Эдуард СОБОЛЬ

05.09.2016

ЧМ

Исландия (д)

1:1

15

-

2.

Евгений ШАХОВ

05.09.2016

ЧМ

Исландия (д)

1:1

7

1

3.

Виктор ЦЫГАНКОВ

12.11.2016

ЧМ

Финляндия (д)

1:0

22

4

4.

Артем БЕСЕДИН

15.11.2016

ТМ

Сербия (д)

2:0

13

2

5.

Николай МАТВИЕНКО

24.03.2017

ЧМ

Хорватия (г)

0:1

28

-

6.

Владимир ШЕПЕЛЕВ

06.06.2017

ТМ

Мальта (н)

0:1

7

-

7.

МАРЛОС

06.10.2017

ЧМ

Косово (г)

2:0

17

1

8.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

06.10.2017

ЧМ

Косово (г)

2:0

8

-

9.

Юрий КОЛОМОЕЦ

10.11.2017

ТМ

Словакия (д)

2:1

1

-

10.

Александр АНДРИЕВСКИЙ

10.11.2017

ТМ

Словакия (д)

2:1

1

-

11.

Артем ШАБАНОВ

10.11.2017

ТМ

Словакия (д)

2:1

2

-

12.

Сергей МЯКУШКО

10.11.2017

ТМ

Словакия (д)

2:1

1

-

13.

Андрей ЛУНИН

23.03.2018

ТМ

Сауд. Аравия (н)

1:1

5

-4

14.

Никита БУРДА

31.05.2018

ТМ

Марокко (н)

0:0

8

-

15.

Николай ШАПАРЕНКО

31.05.2018

ТМ

Марокко (н)

0:0

5

-

16.

Роман ЯРЕМЧУК

06.09.2018

ЛН

Чехия (г)

2:1

15

5

17.

Андрей БОРЯЧУК

16.11.2018

ЛН

Словакия (г)

1:4

2

-

18.

Игорь ПЛАСТУН

16.11.2018

ЛН

Словакия (г)

1:4

4

-

19.

Виталий МИКОЛЕНКО

20.11.2018

ТМ

Турция (г)

0:0

9

-

20.

Марьян ШВЕД

20.11.2018

ТМ

Турция (г)

0:0

2

-

21.

ЖУНИОР МОРАЕС

22.03.2019

ЧЕ

Португалия (г)

0:0

6

-

22.

Дмитрий ИВАНИСЕНЯ

14.11.2019

ТМ

Эстония (д)

1:0

1

-

23.

Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО

03.09.2020

ЛН

Швейцария (д)

2:1

3

-

24.

Александр ТЫМЧИК

03.09.2020

ЛН

Швейцария (д)

2:1

2

-

25.

Игорь ХАРАТИН

06.09.2020

ЛН

Испания (г)

0:4

2

-

26.

Георгий БУЩАН

07.10.2020

ТМ

Франция (г)

1:7

1

-

27.

Илья ЗАБАРНЫЙ

07.10.2020

ТМ

Франция (г)

1:7

1

-

28.

Александр ЗУБКОВ

07.10.2020

ТМ

Франция (г)

1:7

1

-

29.

Ефим КОНОПЛЯ

07.10.2020

ТМ

Франция (г)

1:7

1

-

30.

Евгений ЧЕБЕРКО

07.10.2020

ТМ

Франция (г)

1:7

1

-

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    BaZia
    online
      BaZia, 08.10.2020 12:49
    0
    Ну его на такие дебюты
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 08.10.2020 12:49
    0
    Ну его на такие дебюты
    Ссылка
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