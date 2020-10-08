В матче с Францией за сборную Украины дебютировало сразу 5 игроков

В матче против Франции (1:7) за сборную Украины дебютировало сразу 5 игроков - Георгий Бущан, Илья Забарный, Александр Зубков, Ефим Конопля и Евгений Чеберко. Столь массовое пополнение новичков произошло всего 5-й раз за последние 20 лет.
Всего же при Андрее Шевченко впервые сыграли за главную команду страны 30 футболистов. Среди них наибольшее количество игр провели Николай Матвиенко - 28, Виктор Цыганков - 22, Марлос - 17, Эдуард Соболь, Роман Яремчук - по 15 и Артем Беседин - 13. А больше всех забили Яремчук - 5 и Цыганков - 4.
Матчи, в которых за сборную Украины дебютировало 5 игроков (начиная с 2000 года)
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Тренер
|
Новички
|
11.10.2003
|
Македония (д)
|
0:0
|
Олег БЛОХИН
|
Гай, Косырин, Луценко,
|
|
|
|
|
Назаренко, Шершун
|
19.11.2008
|
Норвегия (д)
|
1:0
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Богуш, Валяев, Девич,
|
|
|
|
|
Красноперов, Слюсар
|
25.05.2010
|
Литва (д)
|
4:0
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Горяинов, Коноплянка,
|
|
|
|
|
Олейник, Полевой, Федецкий
|
24.03.2016
|
Кипр (д)
|
1:0
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Каменюка, Коваленко,
|
|
|
|
|
Малышев, Петряк, Путивцев
|
07.10.2020
|
Франция (г)
|
1:7
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Бущан, Забарный, Зубков,
|
|
|
|
|
Конопля, Чеберко
Игроки, дебютировавшие в сборной Украины при Андрее Шевченко
|
|
Игрок
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
Матчи
|
Голы
|
1.
|
Эдуард СОБОЛЬ
|
05.09.2016
|
ЧМ
|
Исландия (д)
|
1:1
|
15
|
-
|
2.
|
Евгений ШАХОВ
|
05.09.2016
|
ЧМ
|
Исландия (д)
|
1:1
|
7
|
1
|
3.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
12.11.2016
|
ЧМ
|
Финляндия (д)
|
1:0
|
22
|
4
|
4.
|
Артем БЕСЕДИН
|
15.11.2016
|
ТМ
|
Сербия (д)
|
2:0
|
13
|
2
|
5.
|
Николай МАТВИЕНКО
|
24.03.2017
|
ЧМ
|
Хорватия (г)
|
0:1
|
28
|
-
|
6.
|
Владимир ШЕПЕЛЕВ
|
06.06.2017
|
ТМ
|
Мальта (н)
|
0:1
|
7
|
-
|
7.
|
МАРЛОС
|
06.10.2017
|
ЧМ
|
Косово (г)
|
2:0
|
17
|
1
|
8.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
06.10.2017
|
ЧМ
|
Косово (г)
|
2:0
|
8
|
-
|
9.
|
Юрий КОЛОМОЕЦ
|
10.11.2017
|
ТМ
|
Словакия (д)
|
2:1
|
1
|
-
|
10.
|
Александр АНДРИЕВСКИЙ
|
10.11.2017
|
ТМ
|
Словакия (д)
|
2:1
|
1
|
-
|
11.
|
Артем ШАБАНОВ
|
10.11.2017
|
ТМ
|
Словакия (д)
|
2:1
|
2
|
-
|
12.
|
Сергей МЯКУШКО
|
10.11.2017
|
ТМ
|
Словакия (д)
|
2:1
|
1
|
-
|
13.
|
Андрей ЛУНИН
|
23.03.2018
|
ТМ
|
Сауд. Аравия (н)
|
1:1
|
5
|
-4
|
14.
|
Никита БУРДА
|
31.05.2018
|
ТМ
|
Марокко (н)
|
0:0
|
8
|
-
|
15.
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
31.05.2018
|
ТМ
|
Марокко (н)
|
0:0
|
5
|
-
|
16.
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
06.09.2018
|
ЛН
|
Чехия (г)
|
2:1
|
15
|
5
|
17.
|
Андрей БОРЯЧУК
|
16.11.2018
|
ЛН
|
Словакия (г)
|
1:4
|
2
|
-
|
18.
|
Игорь ПЛАСТУН
|
16.11.2018
|
ЛН
|
Словакия (г)
|
1:4
|
4
|
-
|
19.
|
Виталий МИКОЛЕНКО
|
20.11.2018
|
ТМ
|
Турция (г)
|
0:0
|
9
|
-
|
20.
|
Марьян ШВЕД
|
20.11.2018
|
ТМ
|
Турция (г)
|
0:0
|
2
|
-
|
21.
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
22.03.2019
|
ЧЕ
|
Португалия (г)
|
0:0
|
6
|
-
|
22.
|
Дмитрий ИВАНИСЕНЯ
|
14.11.2019
|
ТМ
|
Эстония (д)
|
1:0
|
1
|
-
|
23.
|
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО
|
03.09.2020
|
ЛН
|
Швейцария (д)
|
2:1
|
3
|
-
|
24.
|
Александр ТЫМЧИК
|
03.09.2020
|
ЛН
|
Швейцария (д)
|
2:1
|
2
|
-
|
25.
|
Игорь ХАРАТИН
|
06.09.2020
|
ЛН
|
Испания (г)
|
0:4
|
2
|
-
|
26.
|
Георгий БУЩАН
|
07.10.2020
|
ТМ
|
Франция (г)
|
1:7
|
1
|
-
|
27.
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
07.10.2020
|
ТМ
|
Франция (г)
|
1:7
|
1
|
-
|
28.
|
Александр ЗУБКОВ
|
07.10.2020
|
ТМ
|
Франция (г)
|
1:7
|
1
|
-
|
29.
|
Ефим КОНОПЛЯ
|
07.10.2020
|
ТМ
|
Франция (г)
|
1:7
|
1
|
-
|
30.
|
Евгений ЧЕБЕРКО
|
07.10.2020
|
ТМ
|
Франция (г)
|
1:7
|
1
|
-
ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.