В матче с Францией за сборную Украины дебютировало сразу 5 игроков

В матче против Франции (1:7) за сборную Украины дебютировало сразу 5 игроков - Георгий Бущан, Илья Забарный, Александр Зубков, Ефим Конопля и Евгений Чеберко. Столь массовое пополнение новичков произошло всего 5-й раз за последние 20 лет.

Всего же при Андрее Шевченко впервые сыграли за главную команду страны 30 футболистов. Среди них наибольшее количество игр провели Николай Матвиенко - 28, Виктор Цыганков - 22, Марлос - 17, Эдуард Соболь, Роман Яремчук - по 15 и Артем Беседин - 13. А больше всех забили Яремчук - 5 и Цыганков - 4.

Матчи, в которых за сборную Украины дебютировало 5 игроков (начиная с 2000 года)

Дата Соперник Счет Тренер Новички 11.10.2003 Македония (д) 0:0 Олег БЛОХИН Гай, Косырин, Луценко, Назаренко, Шершун 19.11.2008 Норвегия (д) 1:0 Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО Богуш, Валяев, Девич, Красноперов, Слюсар 25.05.2010 Литва (д) 4:0 Мирон МАРКЕВИЧ Горяинов, Коноплянка, Олейник, Полевой, Федецкий 24.03.2016 Кипр (д) 1:0 Михаил ФОМЕНКО Каменюка, Коваленко, Малышев, Петряк, Путивцев 07.10.2020 Франция (г) 1:7 Андрей ШЕВЧЕНКО Бущан, Забарный, Зубков, Конопля, Чеберко

Игроки, дебютировавшие в сборной Украины при Андрее Шевченко

Игрок Дата Ранг Соперник Счет Матчи Голы 1. Эдуард СОБОЛЬ 05.09.2016 ЧМ Исландия (д) 1:1 15 - 2. Евгений ШАХОВ 05.09.2016 ЧМ Исландия (д) 1:1 7 1 3. Виктор ЦЫГАНКОВ 12.11.2016 ЧМ Финляндия (д) 1:0 22 4 4. Артем БЕСЕДИН 15.11.2016 ТМ Сербия (д) 2:0 13 2 5. Николай МАТВИЕНКО 24.03.2017 ЧМ Хорватия (г) 0:1 28 - 6. Владимир ШЕПЕЛЕВ 06.06.2017 ТМ Мальта (н) 0:1 7 - 7. МАРЛОС 06.10.2017 ЧМ Косово (г) 2:0 17 1 8. Виталий БУЯЛЬСКИЙ 06.10.2017 ЧМ Косово (г) 2:0 8 - 9. Юрий КОЛОМОЕЦ 10.11.2017 ТМ Словакия (д) 2:1 1 - 10. Александр АНДРИЕВСКИЙ 10.11.2017 ТМ Словакия (д) 2:1 1 - 11. Артем ШАБАНОВ 10.11.2017 ТМ Словакия (д) 2:1 2 - 12. Сергей МЯКУШКО 10.11.2017 ТМ Словакия (д) 2:1 1 - 13. Андрей ЛУНИН 23.03.2018 ТМ Сауд. Аравия (н) 1:1 5 -4 14. Никита БУРДА 31.05.2018 ТМ Марокко (н) 0:0 8 - 15. Николай ШАПАРЕНКО 31.05.2018 ТМ Марокко (н) 0:0 5 - 16. Роман ЯРЕМЧУК 06.09.2018 ЛН Чехия (г) 2:1 15 5 17. Андрей БОРЯЧУК 16.11.2018 ЛН Словакия (г) 1:4 2 - 18. Игорь ПЛАСТУН 16.11.2018 ЛН Словакия (г) 1:4 4 - 19. Виталий МИКОЛЕНКО 20.11.2018 ТМ Турция (г) 0:0 9 - 20. Марьян ШВЕД 20.11.2018 ТМ Турция (г) 0:0 2 - 21. ЖУНИОР МОРАЕС 22.03.2019 ЧЕ Португалия (г) 0:0 6 - 22. Дмитрий ИВАНИСЕНЯ 14.11.2019 ТМ Эстония (д) 1:0 1 - 23. Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО 03.09.2020 ЛН Швейцария (д) 2:1 3 - 24. Александр ТЫМЧИК 03.09.2020 ЛН Швейцария (д) 2:1 2 - 25. Игорь ХАРАТИН 06.09.2020 ЛН Испания (г) 0:4 2 - 26. Георгий БУЩАН 07.10.2020 ТМ Франция (г) 1:7 1 - 27. Илья ЗАБАРНЫЙ 07.10.2020 ТМ Франция (г) 1:7 1 - 28. Александр ЗУБКОВ 07.10.2020 ТМ Франция (г) 1:7 1 - 29. Ефим КОНОПЛЯ 07.10.2020 ТМ Франция (г) 1:7 1 - 30. Евгений ЧЕБЕРКО 07.10.2020 ТМ Франция (г) 1:7 1 -

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.