Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Больно проигрывать с таким счетом»

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский высказался о поражении в контрольном матче против национальной команды Франции (1:7).
«Больно проигрывать с таким счетом, но необходимо забыть эту игру и готовиться к следующим матчам. У нас два важных матча впереди.
Мелкие моменты, когда в простых ситуациях принимаются неправильные решения на поле. Это делает разницу. Футболист, который хочет прогрессировать и играть на хорошем уровне, не должен опускать голову после таких матчей. Эти игры должны только делать его сильнее», - сказал Малиновский.
Напомним, в следующем матче сборная Украины 10 октября сыграет против Германии в Лиге наций. Начало в 21:45.
Источник — Футбол 1/2/3
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Шева играет матч с Сербией - ШЕВА БОООООООГ. лучшая игра за всю историю!!
Шева выходит на ЧЕ - Спасибо Вам, ШЕВА ШЕВА ШЕВА ( всем стадионом)
Шева проигрывает ЛЕВЫМ составом ( даже не выпускал тех кого гарантированно будет задействовать с Германией) , проверив при этом "третий" состав, новичков, проверив что лидерские качества у Ярмоленко и, к слову, Малиновского - ниочём. Заряжали уверенностью новичков ? Когда ? Когда не могут принять мяч ? Или когда Михайличенко выложил идеально а Малина влупил фиг знает куда ? ВСЁ, ГНАТЬ ШЕВУ!!! НЕ ТРЕНЕР!!!...
Тупость - наша главная беда... Ориентация только на сиюминутный результат...
Шева играет матч с Сербией - ШЕВА БОООООООГ. лучшая игра за всю историю!!
Шева выходит на ЧЕ - Спасибо Вам, ШЕВА ШЕВА ШЕВА ( всем стадионом)
Шева проигрывает ЛЕВЫМ составом ( даже не выпускал тех кого гарантированно будет задействовать с Германией) , проверив при этом "третий" состав, новичков, проверив что лидерские качества у Ярмоленко и, к слову, Малиновского - ниочём. Заряжали уверенностью новичков ? Когда ? Когда не могут принять мяч ? Или когда Михайличенко выложил идеально а Малина влупил фиг знает куда ? ВСЁ, ГНАТЬ ШЕВУ!!! НЕ ТРЕНЕР!!!...
Тупость - наша главная беда... Ориентация только на сиюминутный результат...
Шева играет матч с Сербией - ШЕВА БОООООООГ. лучшая игра за всю историю!!
Шева выходит на ЧЕ - Спасибо Вам, ШЕВА ШЕВА ШЕВА ( всем стадионом)
Шева проигрывает ЛЕВЫМ составом ( даже не выпускал тех кого гарантированно будет задействовать с Германией) , проверив при этом "третий" состав, новичков, проверив что лидерские качества у Ярмоленко и, к слову, Малиновского - ниочём. Заряжали уверенностью новичков ? Когда ? Когда не могут принять мяч ? Или когда Михайличенко выложил идеально а Малина влупил фиг знает куда ? ВСЁ, ГНАТЬ ШЕВУ!!! НЕ ТРЕНЕР!!!...
Тупость - наша главная беда... Ориентация только на сиюминутный результат...
І спасибі маємо сказати кишеньковим ФФУ і ПФЛ. Хто при владі, той і купляє чемпіонат. І в результаті маємо слабкий чемпіонат і слабких гравців. Скільки вихованих нами гравців серйозно заграло в Європі? 2,5?
-
Шевченко посередній тренер. Для того, щоб стати потужним тренером треба пройти довгий шлях. А Шевченко його не пройшов. Тому нічого від нього не очікую великого.
І спасибі маємо сказати кишеньковим ФФУ і ПФЛ. Хто при владі, той і купляє чемпіонат. І в результаті маємо слабкий чемпіонат і слабких гравців. Скільки вихованих нами гравців серйозно заграло в Європі? 2,5?
-
Шевченко посередній тренер. Для того, щоб стати потужним тренером треба пройти довгий шлях. А Шевченко його не пройшов. Тому нічого від нього не очікую великого.
Шева играет матч с Сербией - ШЕВА БОООООООГ. лучшая игра за всю историю!!
Шева выходит на ЧЕ - Спасибо Вам, ШЕВА ШЕВА ШЕВА ( всем стадионом)
Шева проигрывает ЛЕВЫМ составом ( даже не выпускал тех кого гарантированно будет задействовать с Германией) , проверив при этом "третий" состав, новичков, проверив что лидерские качества у Ярмоленко и, к слову, Малиновского - ниочём. Заряжали уверенностью новичков ? Когда ? Когда не могут принять мяч ? Или когда Михайличенко выложил идеально а Малина влупил фиг знает куда ? ВСЁ, ГНАТЬ ШЕВУ!!! НЕ ТРЕНЕР!!!...
Тупость - наша главная беда... Ориентация только на сиюминутный результат...
-
Шевченко посередній тренер. Для того, щоб стати потужним тренером треба пройти довгий шлях. А Шевченко його не пройшов. Тому нічого від нього не очікую великого.
І спасибі маємо сказати кишеньковим ФФУ і ПФЛ. Хто при владі, той і купляє чемпіонат. І в результаті маємо слабкий чемпіонат і слабких гравців. Скільки вихованих нами гравців серйозно заграло в Європі? 2,5?
Шева играет матч с Сербией - ШЕВА БОООООООГ. лучшая игра за всю историю!!
Шева выходит на ЧЕ - Спасибо Вам, ШЕВА ШЕВА ШЕВА ( всем стадионом)
Шева проигрывает ЛЕВЫМ составом ( даже не выпускал тех кого гарантированно будет задействовать с Германией) , проверив при этом "третий" состав, новичков, проверив что лидерские качества у Ярмоленко и, к слову, Малиновского - ниочём. Заряжали уверенностью новичков ? Когда ? Когда не могут принять мяч ? Или когда Михайличенко выложил идеально а Малина влупил фиг знает куда ? ВСЁ, ГНАТЬ ШЕВУ!!! НЕ ТРЕНЕР!!!...
Тупость - наша главная беда... Ориентация только на сиюминутный результат...
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