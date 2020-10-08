Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Больно проигрывать с таким счетом»

Лидер сборной Украины – о поражении в Париже

  • 08.10.2020 12:23
  • 1102 просмотра
  • 9 комментариев
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Больно проигрывать с таким счетом»
© Футбол 1/2/3. Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский высказался о поражении в контрольном матче против национальной команды Франции (1:7).

«Больно проигрывать с таким счетом, но необходимо забыть эту игру и готовиться к следующим матчам. У нас два важных матча впереди.

Мелкие моменты, когда в простых ситуациях принимаются неправильные решения на поле. Это делает разницу. Футболист, который хочет прогрессировать и играть на хорошем уровне, не должен опускать голову после таких матчей. Эти игры должны только делать его сильнее», - сказал Малиновский.

Напомним, в следующем матче сборная Украины 10 октября сыграет против Германии в Лиге наций. Начало в 21:45.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 08.10.2020 13:22
    0
    Ну, да уебан ну да. Смотри дальше шевино пoрно с Германией и Испанией. Четыре матча подряд еще сборная не проигрывала с разгромом, даун. Сборная калек и тренер еее
    Ссылка
    Юра Вареник
      Юра Вареник, 08.10.2020 13:18
    +1
    Александр Шевченко, 08.10.2020 13:15
    Он еще перед этим Испании проиграл в сухую, там между тем играла основа, которая даже до ворот соперника дойти не могла. И не надо говорить, что сильные соперники все дела. Следующий соперник Германия, с которой вот турки 3-3 играют, швейцарцы 1-1, да епаный стыд с этой командой на ЧМ за поребриком Южная Корея разбирается 2-0, а чем мы хуже этих сборных? Вот пускай Шева и доказывает свою состоятельность, как тренера с Германией и Испанией, а не с Сербией, сербы которые приезжают играть за сборную, чисто побухать, ибо в клубах зась, а в сборной можно и бухнуть
    тебя дебила забыл спросить что ему делать
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 08.10.2020 13:15
    -3
    Евгений Семыкин, 08.10.2020 13:06
    Почему в очередной раз у нас люди рассуждают как ограниченные олени?
    Шева играет матч с Сербией - ШЕВА БОООООООГ. лучшая игра за всю историю!!
    Шева выходит на ЧЕ - Спасибо Вам, ШЕВА ШЕВА ШЕВА ( всем стадионом)
    Шева проигрывает ЛЕВЫМ составом ( даже не выпускал тех кого гарантированно будет задействовать с Германией) , проверив при этом "третий" состав, новичков, проверив что лидерские качества у Ярмоленко и, к слову, Малиновского - ниочём. Заряжали уверенностью новичков ? Когда ? Когда не могут принять мяч ? Или когда Михайличенко выложил идеально а Малина влупил фиг знает куда ? ВСЁ, ГНАТЬ ШЕВУ!!! НЕ ТРЕНЕР!!!...
    Тупость - наша главная беда... Ориентация только на сиюминутный результат...
    Он еще перед этим Испании проиграл в сухую, там между тем играла основа, которая даже до ворот соперника дойти не могла. И не надо говорить, что сильные соперники все дела. Следующий соперник Германия, с которой вот турки 3-3 играют, швейцарцы 1-1, да епаный стыд с этой командой на ЧМ за поребриком Южная Корея разбирается 2-0, а чем мы хуже этих сборных? Вот пускай Шева и доказывает свою состоятельность, как тренера с Германией и Испанией, а не с Сербией, сербы которые приезжают играть за сборную, чисто побухать, ибо в клубах зась, а в сборной можно и бухнуть
    Ссылка
    Юра Вареник
      Юра Вареник, 08.10.2020 13:15
    +2
    Евгений Семыкин, 08.10.2020 13:06
    Почему в очередной раз у нас люди рассуждают как ограниченные олени?
    Шева играет матч с Сербией - ШЕВА БОООООООГ. лучшая игра за всю историю!!
    Шева выходит на ЧЕ - Спасибо Вам, ШЕВА ШЕВА ШЕВА ( всем стадионом)
    Шева проигрывает ЛЕВЫМ составом ( даже не выпускал тех кого гарантированно будет задействовать с Германией) , проверив при этом "третий" состав, новичков, проверив что лидерские качества у Ярмоленко и, к слову, Малиновского - ниочём. Заряжали уверенностью новичков ? Когда ? Когда не могут принять мяч ? Или когда Михайличенко выложил идеально а Малина влупил фиг знает куда ? ВСЁ, ГНАТЬ ШЕВУ!!! НЕ ТРЕНЕР!!!...
    Тупость - наша главная беда... Ориентация только на сиюминутный результат...
    уже и не думал что увижу на этом сайте адекватный комментарий
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 08.10.2020 13:06
    +4
    Почему в очередной раз у нас люди рассуждают как ограниченные олени?
    Шева играет матч с Сербией - ШЕВА БОООООООГ. лучшая игра за всю историю!!
    Шева выходит на ЧЕ - Спасибо Вам, ШЕВА ШЕВА ШЕВА ( всем стадионом)
    Шева проигрывает ЛЕВЫМ составом ( даже не выпускал тех кого гарантированно будет задействовать с Германией) , проверив при этом "третий" состав, новичков, проверив что лидерские качества у Ярмоленко и, к слову, Малиновского - ниочём. Заряжали уверенностью новичков ? Когда ? Когда не могут принять мяч ? Или когда Михайличенко выложил идеально а Малина влупил фиг знает куда ? ВСЁ, ГНАТЬ ШЕВУ!!! НЕ ТРЕНЕР!!!...
    Тупость - наша главная беда... Ориентация только на сиюминутный результат...
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.10.2020 12:55
    -2
    RoNIkyo, 08.10.2020 12:47
    ой, давай не будемо. В фінальну частину вийшли? Вийшли. У Португалів виграли? Виграли. А тут уже пішли гранди.
    І спасибі маємо сказати кишеньковим ФФУ і ПФЛ. Хто при владі, той і купляє чемпіонат. І в результаті маємо слабкий чемпіонат і слабких гравців. Скільки вихованих нами гравців серйозно заграло в Європі? 2,5?
    Згадайте матчі з Люксембургом. Португальцям трохи не повезло.
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 08.10.2020 12:47
    +3
    alefteev77, 08.10.2020 12:31
    Коли я побачив, що в 2016 році Шевченко зайняв місце Заварова на Євро-2016 ... то для мене все стало зрозуміло. Так достойні люди не роблять.
    -
    Шевченко посередній тренер. Для того, щоб стати потужним тренером треба пройти довгий шлях. А Шевченко його не пройшов. Тому нічого від нього не очікую великого.
    ой, давай не будемо. В фінальну частину вийшли? Вийшли. У Португалів виграли? Виграли. А тут уже пішли гранди.
    І спасибі маємо сказати кишеньковим ФФУ і ПФЛ. Хто при владі, той і купляє чемпіонат. І в результаті маємо слабкий чемпіонат і слабких гравців. Скільки вихованих нами гравців серйозно заграло в Європі? 2,5?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.10.2020 12:34
    -3
    Та да.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.10.2020 12:31
    -3
    Коли я побачив, що в 2016 році Шевченко зайняв місце Заварова на Євро-2016 ... то для мене все стало зрозуміло. Так достойні люди не роблять.
    -
    Шевченко посередній тренер. Для того, щоб стати потужним тренером треба пройти довгий шлях. А Шевченко його не пройшов. Тому нічого від нього не очікую великого.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 08.10.2020 13:06
    +4
    Почему в очередной раз у нас люди рассуждают как ограниченные олени?
    Шева играет матч с Сербией - ШЕВА БОООООООГ. лучшая игра за всю историю!!
    Шева выходит на ЧЕ - Спасибо Вам, ШЕВА ШЕВА ШЕВА ( всем стадионом)
    Шева проигрывает ЛЕВЫМ составом ( даже не выпускал тех кого гарантированно будет задействовать с Германией) , проверив при этом "третий" состав, новичков, проверив что лидерские качества у Ярмоленко и, к слову, Малиновского - ниочём. Заряжали уверенностью новичков ? Когда ? Когда не могут принять мяч ? Или когда Михайличенко выложил идеально а Малина влупил фиг знает куда ? ВСЁ, ГНАТЬ ШЕВУ!!! НЕ ТРЕНЕР!!!...
    Тупость - наша главная беда... Ориентация только на сиюминутный результат...
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 08.10.2020 12:47
    +3
    alefteev77, 08.10.2020 12:31
    Коли я побачив, що в 2016 році Шевченко зайняв місце Заварова на Євро-2016 ... то для мене все стало зрозуміло. Так достойні люди не роблять.
    -
    Шевченко посередній тренер. Для того, щоб стати потужним тренером треба пройти довгий шлях. А Шевченко його не пройшов. Тому нічого від нього не очікую великого.
    ой, давай не будемо. В фінальну частину вийшли? Вийшли. У Португалів виграли? Виграли. А тут уже пішли гранди.
    І спасибі маємо сказати кишеньковим ФФУ і ПФЛ. Хто при владі, той і купляє чемпіонат. І в результаті маємо слабкий чемпіонат і слабких гравців. Скільки вихованих нами гравців серйозно заграло в Європі? 2,5?
    Ссылка
    Юра Вареник
      Юра Вареник, 08.10.2020 13:15
    +2
    Евгений Семыкин, 08.10.2020 13:06
    Почему в очередной раз у нас люди рассуждают как ограниченные олени?
    Шева играет матч с Сербией - ШЕВА БОООООООГ. лучшая игра за всю историю!!
    Шева выходит на ЧЕ - Спасибо Вам, ШЕВА ШЕВА ШЕВА ( всем стадионом)
    Шева проигрывает ЛЕВЫМ составом ( даже не выпускал тех кого гарантированно будет задействовать с Германией) , проверив при этом "третий" состав, новичков, проверив что лидерские качества у Ярмоленко и, к слову, Малиновского - ниочём. Заряжали уверенностью новичков ? Когда ? Когда не могут принять мяч ? Или когда Михайличенко выложил идеально а Малина влупил фиг знает куда ? ВСЁ, ГНАТЬ ШЕВУ!!! НЕ ТРЕНЕР!!!...
    Тупость - наша главная беда... Ориентация только на сиюминутный результат...
    уже и не думал что увижу на этом сайте адекватный комментарий
    Ссылка
    Юра Вареник
      Юра Вареник, 08.10.2020 13:18
    +1
    Александр Шевченко, 08.10.2020 13:15
    Он еще перед этим Испании проиграл в сухую, там между тем играла основа, которая даже до ворот соперника дойти не могла. И не надо говорить, что сильные соперники все дела. Следующий соперник Германия, с которой вот турки 3-3 играют, швейцарцы 1-1, да епаный стыд с этой командой на ЧМ за поребриком Южная Корея разбирается 2-0, а чем мы хуже этих сборных? Вот пускай Шева и доказывает свою состоятельность, как тренера с Германией и Испанией, а не с Сербией, сербы которые приезжают играть за сборную, чисто побухать, ибо в клубах зась, а в сборной можно и бухнуть
    тебя дебила забыл спросить что ему делать
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 08.10.2020 13:22
    0
    Ну, да уебан ну да. Смотри дальше шевино пoрно с Германией и Испанией. Четыре матча подряд еще сборная не проигрывала с разгромом, даун. Сборная калек и тренер еее
    Ссылка
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