Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Больно проигрывать с таким счетом»

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский высказался о поражении в контрольном матче против национальной команды Франции (1:7).

«Больно проигрывать с таким счетом, но необходимо забыть эту игру и готовиться к следующим матчам. У нас два важных матча впереди.

Мелкие моменты, когда в простых ситуациях принимаются неправильные решения на поле. Это делает разницу. Футболист, который хочет прогрессировать и играть на хорошем уровне, не должен опускать голову после таких матчей. Эти игры должны только делать его сильнее», - сказал Малиновский.

Напомним, в следующем матче сборная Украины 10 октября сыграет против Германии в Лиге наций. Начало в 21:45.