Андрей ШЕВЧЕНКО: «Несколько хороших вещей было на футбольном поле»

Наставник сборной Украины – о разгромном поражении от Франции

  • 08.10.2020 11:22
  • 1168 просмотров
  • 5 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Несколько хороших вещей было на футбольном поле»
© Футбол 1/2/3. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о поражении в контрольном матче против национальной команды Франции (1:7).

«Те молодые игроки, которые приехали и играли против Франции, получили хороший «экспириенс».

Были хорошие отрезки. Мы будем отталкиваться только от хорошего. А несколько хороших вещей было на футбольном поле.

Ряд футболистов мы вообще не задействовали - игроки киевского Динамо, потому что мы понимаем, что впереди две официальные игры. На данный момент мы должны планировать будущие матчи с игроками, которые есть в нашем распоряжении», - сказал Шевченко.

Напомним, в следующем матче сборная Украины 10 октября сыграет против Германии в Лиге наций. Начало в 21:45.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    rubey
      rubey, 08.10.2020 11:35
    0
    Теперь Андрюша от печального рекорда не скоро избавиться
    Разве Сан Марино или Молдавию тренировать отправится.
    Ссылка
    A.V.
      A.V., 08.10.2020 11:32
    0
    Я помітив тільки одну знатну ВЄЩЬ - це ПОРЄВО. Виявляється ще й інші були?!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 08.10.2020 11:29
    +1
    Одну хорошую вещь я вижу,не дотянули до уровня аматоров,10 или 11 ноль,был бы настоящий позор
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 08.10.2020 11:26
    0
    Було.Жиру, а потім вийшов Мбаппе.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 08.10.2020 11:23
    +3
    "А несколько хороших вещей было на футбольном поле."...
    Аж целых 3 хороших вещи: стадион, газон и сборная Франции...
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 08.10.2020 11:23
    +3
    "А несколько хороших вещей было на футбольном поле."...
    Аж целых 3 хороших вещи: стадион, газон и сборная Франции...
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 08.10.2020 11:29
    +1
    Одну хорошую вещь я вижу,не дотянули до уровня аматоров,10 или 11 ноль,был бы настоящий позор
    Ссылка
    rubey
      rubey, 08.10.2020 11:35
    0
    Теперь Андрюша от печального рекорда не скоро избавиться
    Разве Сан Марино или Молдавию тренировать отправится.
    Ссылка
    A.V.
      A.V., 08.10.2020 11:32
    0
    Я помітив тільки одну знатну ВЄЩЬ - це ПОРЄВО. Виявляється ще й інші були?!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 08.10.2020 11:26
    0
    Було.Жиру, а потім вийшов Мбаппе.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности