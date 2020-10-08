Андрей ШЕВЧЕНКО: «Несколько хороших вещей было на футбольном поле»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о поражении в контрольном матче против национальной команды Франции (1:7).

«Те молодые игроки, которые приехали и играли против Франции, получили хороший «экспириенс».

Были хорошие отрезки. Мы будем отталкиваться только от хорошего. А несколько хороших вещей было на футбольном поле.

Ряд футболистов мы вообще не задействовали - игроки киевского Динамо, потому что мы понимаем, что впереди две официальные игры. На данный момент мы должны планировать будущие матчи с игроками, которые есть в нашем распоряжении», - сказал Шевченко.

Напомним, в следующем матче сборная Украины 10 октября сыграет против Германии в Лиге наций. Начало в 21:45.