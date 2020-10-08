Андрей ШЕВЧЕНКО: «Несколько хороших вещей было на футбольном поле»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о поражении в контрольном матче против национальной команды Франции (1:7).
«Те молодые игроки, которые приехали и играли против Франции, получили хороший «экспириенс».
Были хорошие отрезки. Мы будем отталкиваться только от хорошего. А несколько хороших вещей было на футбольном поле.
Ряд футболистов мы вообще не задействовали - игроки киевского Динамо, потому что мы понимаем, что впереди две официальные игры. На данный момент мы должны планировать будущие матчи с игроками, которые есть в нашем распоряжении», - сказал Шевченко.
Напомним, в следующем матче сборная Украины 10 октября сыграет против Германии в Лиге наций. Начало в 21:45.
Источник — Футбол 1/2/3
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Разве Сан Марино или Молдавию тренировать отправится.
Аж целых 3 хороших вещи: стадион, газон и сборная Франции...
Аж целых 3 хороших вещи: стадион, газон и сборная Франции...
Разве Сан Марино или Молдавию тренировать отправится.
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