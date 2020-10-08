ФОТО. Жиру после матча с Украиной попросил автограф у Шевченко

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру признался, что после разгромной победы над Украиной (7:1) попросил автограф у наставника «сине-желтых».
«Андрей Шевченко был одним из моих любимых игроков, если не самым любимым, когда я был подростком.
Я поздоровался с ним после игры. И попросил его подписать футболку. Это имеет большое значение для меня», – сказал Оливье.
Отметим, что Жиру отличился в этом матче дублем.
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