ФОТО. Жиру после матча с Украиной попросил автограф у Шевченко

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру признался, что после разгромной победы над Украиной (7:1) попросил автограф у наставника «сине-желтых».



«Андрей Шевченко был одним из моих любимых игроков, если не самым любимым, когда я был подростком.



Я поздоровался с ним после игры. И попросил его подписать футболку. Это имеет большое значение для меня», – сказал Оливье.



Отметим, что Жиру отличился в этом матче дублем.