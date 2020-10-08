Виктор ЦЫГАНКОВ: «Почти все моменты Франции завершились голами»

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал разгромное поражение от Франции (1:7) в товарищеском матче.
«Пытались себя проявить, пытались выполнить те требования, которые выдвинул наш главный тренер. В принципе, один забили. Были моменты еще забивать, но, опять же, сегодня почти все моменты завершились голами в наши ворота», - сказал Цыганков.
Напомним, в следующем матче сборная Украины 10 октября сыграет против Германии в Лиге наций. Начало в 21:45.
Источник — Футбол 1/2/3
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Если французы забили всё то что делали наша оборона и вратарь?
Это можно было бы сказать например когда мы создали кучу моментов а французы забили один из одного и выиграли один ноль.
Если французы забили всё то что делали наша оборона и вратарь?
Это можно было бы сказать например когда мы создали кучу моментов а французы забили один из одного и выиграли один ноль.
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