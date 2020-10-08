Виктор ЦЫГАНКОВ: «Почти все моменты Франции завершились голами»

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал разгромное поражение от Франции (1:7) в товарищеском матче.

«Пытались себя проявить, пытались выполнить те требования, которые выдвинул наш главный тренер. В принципе, один забили. Были моменты еще забивать, но, опять же, сегодня почти все моменты завершились голами в наши ворота», - сказал Цыганков.

Напомним, в следующем матче сборная Украины 10 октября сыграет против Германии в Лиге наций. Начало в 21:45.