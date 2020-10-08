Виктор ЦЫГАНКОВ: «Почти все моменты Франции завершились голами»

Хавбек сборной Украины – о разгромном поражении от Франции

  • 08.10.2020 11:05
  • 1538 просмотров
  • 2 комментария
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Почти все моменты Франции завершились голами»
© УАФ. Виктор Цыганков

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал разгромное поражение от Франции (1:7) в товарищеском матче.

«Пытались себя проявить, пытались выполнить те требования, которые выдвинул наш главный тренер. В принципе, один забили. Были моменты еще забивать, но, опять же, сегодня почти все моменты завершились голами в наши ворота», - сказал Цыганков.

Напомним, в следующем матче сборная Украины 10 октября сыграет против Германии в Лиге наций. Начало в 21:45.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    Diamond66689
      Diamond66689, 08.10.2020 11:19
    0
    Не не это мы почти все наши моменты забили,а у Французов было ещё много моментов где просто нас простили.
    Если французы забили всё то что делали наша оборона и вратарь?
    Это можно было бы сказать например когда мы создали кучу моментов а французы забили один из одного и выиграли один ноль.
    Ссылка
    Kantemirov
      Kantemirov, 08.10.2020 11:07
    +2
    Почти...ключевое слово-почти...Если бы все, счёт был бы 11-1.
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    Kantemirov
      Kantemirov, 08.10.2020 11:07
    +2
    Почти...ключевое слово-почти...Если бы все, счёт был бы 11-1.
    Ссылка
    Diamond66689
      Diamond66689, 08.10.2020 11:19
    0
    Не не это мы почти все наши моменты забили,а у Французов было ещё много моментов где просто нас простили.
    Если французы забили всё то что делали наша оборона и вратарь?
    Это можно было бы сказать например когда мы создали кучу моментов а французы забили один из одного и выиграли один ноль.
    Ссылка
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