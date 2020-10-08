ДЖОКОВИЧ: «На старте матча у меня не было энергии, но ход игры изменился»

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович прокомментировал сложное начало матча против испанца Пабро Карреньо-Бусты в 1/4 финала Ролан Гаррос, а также поделился ожиданиями от полуфинала, в котором ему будет противостоять грек Стефанос Циципас.



«В начале четвертьфинала я был не в лучшем состоянии, кое-что произошло во время сегодняшней разминки. Мне нужно было справиться с некоторыми физическими проблемами, но по ходу самого матча мне становилось лучше и было не так больно. У меня есть проблемы с шеей и плечом, но я не хочу вдаваться в детали, потому что я все еще участвую в турнире. Нужно отдать должное сопернику. Карреньо-Буста играл лучше на протяжении 1,5 сетов, он диктовал игру. Я был в очень нейтральной позиции. У меня не было энергии двигаться и работать ногами. Мне понадобилось 1,5 сета, чтобы мне стало комфортно и я начал играть так, как должен. Я выиграл семь геймов подряд, повел с брейком в третьем сете, так что ход поединка изменился довольно быстро. Любой из нас мог выиграть, у каждого были свои шансы.



Что касается следующего матча против Циципаса, то сейчас он один из лучших игроков в мире. Он заслужил быть на своем месте и занимать высокую позицию в рейтинге. За последний год он играл в лучший теннис своей жизни, выиграл Итоговый чемпионат и стабильно выступал на всех покрытиях. Он владеет всеми компонентами игры, он высокий и у него мощная подача. Думаю, что он один из самых трудоспособных ребят в туре. У него отличная команда, он вырос в академии Муратоглу, одной из лучших академий в мире. Я ожидаю очень-очень тяжелой игры, это будет сложное испытание для каждого из нас. Это же полуфинал турнира Большого Шлема, что еще можно ожидать. Я надеюсь, что буду в самом лучшем состоянии и сыграю в свой лучший теннис», – сказал Джокович.