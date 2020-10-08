ОФИЦИАЛЬНО. Рух покинули два легионера

Львовский «Рух» покинули два легионера. «Желто-черную» футболку больше не наденут ганский форвард Эрнест Антви и грузинский хавбек Рати Ардазишвили.

25-летний Эрнест Антви присоединился к «Руху» летом 2019 года. За это время форвард провел 28 матчей (из них - 3 в УПЛ), забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

22-летний Рати Ардазишвили пополнил ряды «желто-черных» зимой этого года. На турецких сборах зарекомендовал себя как технический и креативный игрок, но в официальных встречах лишь трижды появлялся на поле, отметившись одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что «Рух» отказался переносить матч УПЛ против «Динамо» из Львова в Киев.