Львовский клуб «Рух» отказался переносить матч УПЛ против «Динамо» из Львова в Киев.
Соответственно, поединок 6-го тура УПЛ состоится во Львове 17 октября в 17:00.
Ранее была обнародована информация, что матч может пройти в Киеве 16 октября.
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Источник — Динамомания
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