Грозит от 3 до 7. Сотрудник СБУ вместо командировок судил футбольные матчи

А мог бы просто бизнес крышевать

  • 08.10.2020 10:36
  • 675 просмотров
  • 6 комментариев
Грозит от 3 до 7. Сотрудник СБУ вместо командировок судил футбольные матчи
© УПЛ

Следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований направлено в суд уголовное производство по обвинению сотрудника Главного управления военной контрразведки Департамента контрразведки Службы безопасности Украины в том, что он во время служебных командировок самовольно отлучался с места службы, чтобы быть арбитром на футбольных матчах.
 
«Полагая, что руководство не будет проверять и контролировать его фактическое нахождение в командировках по определенными местами несения обязанностей военной службы, не получив соответствующих разрешений начальника, данный сотрудник СБУ более 10 раз самовольно выезжал в другие города Украины, где принимал непосредственное участие в судействе футбольных матчей в качестве арбитра», – рассказал начальник Управления по расследованию военных преступлений Главного следственного управления ГБР Ярослав Лёшенко.
 
В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Источник — Цензор

(4 голоса)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 08.10.2020 11:00
    0
    Hasan Kurmangaliev, 08.10.2020 10:54
    Согласен с Владимиром Копяком. Это дисциплинарное нарушение, а не уголовное. Гос служащий имеет право заниматься судейской работой на спортивных соревнованиях.
    Особливо за чорний кеш.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 08.10.2020 10:59
    0
    Дивно, що так дрібно.
    Завжди так було,є і буде, що менти і сбушники всі без винятку бандити, вбивці, крадіі і виродки.
    Ссылка
    Hasan Kurmangaliev
      Hasan Kurmangaliev, 08.10.2020 10:55
    0
    доказательство:
    Зокрема, ст.25 Закону №1700 особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється:
    1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.
    Ссылка
    Hasan Kurmangaliev
      Hasan Kurmangaliev, 08.10.2020 10:54
    0
    Согласен с Владимиром Копяком. Это дисциплинарное нарушение, а не уголовное. Гос служащий имеет право заниматься судейской работой на спортивных соревнованиях.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 08.10.2020 10:48
    0
    А фамилию аритра, по совместительству работающего в СБУ Украины, слабо назвать? Я так понимаю, что если он судил игры в других городах, то он был аттестованым арбитром УАФ минимум в аматорской Лиге Украины. Если это так, то уж кому-кому, а СБУ должно знать об этом, иначе это вообще в никакие ворота не лезет... А по-поводу сроков отсидки за такие дела, не смешите мои тапочки. Максимум что ему могу дать, так это выговор или сообщение о не полном служебном соответствии, журналисты явно не дружат с мозгами... А парню совет - подумай, где больше бабок можно заработать - крышивать бизнес или иметь приличные деньги на футболе, плюс всегда на свежем воздухе.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 08.10.2020 10:42
    +1
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 08.10.2020 10:42
    +1
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 08.10.2020 11:00
    0
    Hasan Kurmangaliev, 08.10.2020 10:54
    Согласен с Владимиром Копяком. Это дисциплинарное нарушение, а не уголовное. Гос служащий имеет право заниматься судейской работой на спортивных соревнованиях.
    Особливо за чорний кеш.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 08.10.2020 10:59
    0
    Дивно, що так дрібно.
    Завжди так було,є і буде, що менти і сбушники всі без винятку бандити, вбивці, крадіі і виродки.
    Ссылка
    Hasan Kurmangaliev
      Hasan Kurmangaliev, 08.10.2020 10:55
    0
    доказательство:
    Зокрема, ст.25 Закону №1700 особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється:
    1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.
    Ссылка
    Hasan Kurmangaliev
      Hasan Kurmangaliev, 08.10.2020 10:54
    0
    Согласен с Владимиром Копяком. Это дисциплинарное нарушение, а не уголовное. Гос служащий имеет право заниматься судейской работой на спортивных соревнованиях.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 08.10.2020 10:48
    0
    А фамилию аритра, по совместительству работающего в СБУ Украины, слабо назвать? Я так понимаю, что если он судил игры в других городах, то он был аттестованым арбитром УАФ минимум в аматорской Лиге Украины. Если это так, то уж кому-кому, а СБУ должно знать об этом, иначе это вообще в никакие ворота не лезет... А по-поводу сроков отсидки за такие дела, не смешите мои тапочки. Максимум что ему могу дать, так это выговор или сообщение о не полном служебном соответствии, журналисты явно не дружат с мозгами... А парню совет - подумай, где больше бабок можно заработать - крышивать бизнес или иметь приличные деньги на футболе, плюс всегда на свежем воздухе.
    Ссылка
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