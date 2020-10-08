Грозит от 3 до 7. Сотрудник СБУ вместо командировок судил футбольные матчи

Следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований направлено в суд уголовное производство по обвинению сотрудника Главного управления военной контрразведки Департамента контрразведки Службы безопасности Украины в том, что он во время служебных командировок самовольно отлучался с места службы, чтобы быть арбитром на футбольных матчах.



«Полагая, что руководство не будет проверять и контролировать его фактическое нахождение в командировках по определенными местами несения обязанностей военной службы, не получив соответствующих разрешений начальника, данный сотрудник СБУ более 10 раз самовольно выезжал в другие города Украины, где принимал непосредственное участие в судействе футбольных матчей в качестве арбитра», – рассказал начальник Управления по расследованию военных преступлений Главного следственного управления ГБР Ярослав Лёшенко.



В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.