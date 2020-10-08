Грозит от 3 до 7. Сотрудник СБУ вместо командировок судил футбольные матчи

Следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований направлено в суд уголовное производство по обвинению сотрудника Главного управления военной контрразведки Департамента контрразведки Службы безопасности Украины в том, что он во время служебных командировок самовольно отлучался с места службы, чтобы быть арбитром на футбольных матчах.
«Полагая, что руководство не будет проверять и контролировать его фактическое нахождение в командировках по определенными местами несения обязанностей военной службы, не получив соответствующих разрешений начальника, данный сотрудник СБУ более 10 раз самовольно выезжал в другие города Украины, где принимал непосредственное участие в судействе футбольных матчей в качестве арбитра», – рассказал начальник Управления по расследованию военных преступлений Главного следственного управления ГБР Ярослав Лёшенко.
В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Источник — Цензор
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Завжди так було,є і буде, що менти і сбушники всі без винятку бандити, вбивці, крадіі і виродки.
Зокрема, ст.25 Закону №1700 особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється:
1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.
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