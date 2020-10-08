Луис ЭНРИКЕ: «Мы играли лучше Португалии»

Наставник сборной Испании Луис Энрике прокомментировал ничью с национальной командой Португалии (0:0) в спарринге.

«Мы играли лучше, чем Португалия. Сборная Испании доминировала в игре. Да, у соперника были моменты, но и мы создали свои. Было очень приятно снова увидеть фанатов на трибунах. Не думаю, что они вернулись домой грустными, даже если учесть, что мы не забили. Это была веселая игра», - сказал Энрике.

Следующий матч сборная Испании проведет 10 октября против Швейцарии в рамках Лиги наций.