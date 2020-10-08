Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Нам еще есть куда расти и прогрессировать»

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал разгромное поражение от Франции (1:7) в товарищеском матче.
«Все вышли настроенные на игру, старались. Конечно, если брать состав, то многие ребята не играли друг с другом. Я думаю, что оправданий особо нет. Нам еще есть куда расти и прогрессировать. Футбол очень динамичный, нам нужно увеличивать скорости, играть быстрее, делать больше движений на поле без мяча», - сказал Малиновский.
Напомним, в следующем матче сборная Украины 10 октября сыграет против Германии в Лиге наций. Начало в 21:45.
Источник — Футбол 1/2/3
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Циганков вийшов, відіграв 10-15хв на відмінно і пропав на полі. Шапаренко вчора теж в пусту. Навіть Малиновський не знав, що з тим м'ячем робити.
Ні в одній лінії немає кого виділити. Немає лідера в команді, немає ні одного креативного гравця.
Циганков вийшов, відіграв 10-15хв на відмінно і пропав на полі. Шапаренко вчора теж в пусту. Навіть Малиновський не знав, що з тим м'ячем робити.
Ні в одній лінії немає кого виділити. Немає лідера в команді, немає ні одного креативного гравця.
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