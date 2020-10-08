Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Нам еще есть куда расти и прогрессировать»

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал разгромное поражение от Франции (1:7) в товарищеском матче.

«Все вышли настроенные на игру, старались. Конечно, если брать состав, то многие ребята не играли друг с другом. Я думаю, что оправданий особо нет. Нам еще есть куда расти и прогрессировать. Футбол очень динамичный, нам нужно увеличивать скорости, играть быстрее, делать больше движений на поле без мяча», - сказал Малиновский.

Напомним, в следующем матче сборная Украины 10 октября сыграет против Германии в Лиге наций. Начало в 21:45.