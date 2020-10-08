Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Нам еще есть куда расти и прогрессировать»

Хавбек сборной Украины – о разгромном поражении от Франции

  • 08.10.2020 10:49
  • 1335 просмотров
  • 6 комментариев
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Нам еще есть куда расти и прогрессировать»
© УАФ. Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал разгромное поражение от Франции (1:7) в товарищеском матче.

«Все вышли настроенные на игру, старались. Конечно, если брать состав, то многие ребята не играли друг с другом. Я думаю, что оправданий особо нет. Нам еще есть куда расти и прогрессировать. Футбол очень динамичный, нам нужно увеличивать скорости, играть быстрее, делать больше движений на поле без мяча», - сказал Малиновский.

Напомним, в следующем матче сборная Украины 10 октября сыграет против Германии в Лиге наций. Начало в 21:45.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    zahar12
      zahar12, 08.10.2020 11:44
    0
    Малина истину глаголет! Один из немногих, кто вчера выглядел игроком, а не футболером из чемпионата области. А кто должен молодым объяснять? Тренер, а не ваше ото любимое на скамейке. Эта сборная нах никому не нужна, просто место где имеют все желающие. От германии получат 6 и то нормально.
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    Cherevik22
      Cherevik22, 08.10.2020 11:25
    0
    Давайте більше від Німеччини🔞
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    UZminaj
      UZminaj, 08.10.2020 11:18
    +1
    Ви коли програєте завжди так говорите.. рости нам потрібно... рости...куда рости уже всьо виросли 7:1
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    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 08.10.2020 11:13
    +1
    Hasan Kurmangaliev, 08.10.2020 10:57
    Очень жаль, что у нас в команде нет хотя бы 3 Малиновских...
    Тому, що в збірну гравці повинні рватися, а не відбувати номер. В минулому сезоні команда піймала кураж, а зараз маємо реальну картину. Що можна чекати від, наприклад, Ярмоленка, якщо він не має стабільноі ігрової практики третій рік підряд? Та сама ситуація х Коноплянкою(не вчора, але в цілому). І це лідери команди.
    Циганков вийшов, відіграв 10-15хв на відмінно і пропав на полі. Шапаренко вчора теж в пусту. Навіть Малиновський не знав, що з тим м'ячем робити.
    Ні в одній лінії немає кого виділити. Немає лідера в команді, немає ні одного креативного гравця.
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    Hasan Kurmangaliev
      Hasan Kurmangaliev, 08.10.2020 10:57
    +2
    Очень жаль, что у нас в команде нет хотя бы 3 Малиновских...
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    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 08.10.2020 10:49
    0
    Біда тільки, що нікому.
    Ссылка
    Hasan Kurmangaliev
      Hasan Kurmangaliev, 08.10.2020 10:57
    +2
    Очень жаль, что у нас в команде нет хотя бы 3 Малиновских...
    Ссылка
    UZminaj
      UZminaj, 08.10.2020 11:18
    +1
    Ви коли програєте завжди так говорите.. рости нам потрібно... рости...куда рости уже всьо виросли 7:1
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 08.10.2020 11:13
    +1
    Hasan Kurmangaliev, 08.10.2020 10:57
    Очень жаль, что у нас в команде нет хотя бы 3 Малиновских...
    Тому, що в збірну гравці повинні рватися, а не відбувати номер. В минулому сезоні команда піймала кураж, а зараз маємо реальну картину. Що можна чекати від, наприклад, Ярмоленка, якщо він не має стабільноі ігрової практики третій рік підряд? Та сама ситуація х Коноплянкою(не вчора, але в цілому). І це лідери команди.
    Циганков вийшов, відіграв 10-15хв на відмінно і пропав на полі. Шапаренко вчора теж в пусту. Навіть Малиновський не знав, що з тим м'ячем робити.
    Ні в одній лінії немає кого виділити. Немає лідера в команді, немає ні одного креативного гравця.
    Ссылка
    zahar12
      zahar12, 08.10.2020 11:44
    0
    Малина истину глаголет! Один из немногих, кто вчера выглядел игроком, а не футболером из чемпионата области. А кто должен молодым объяснять? Тренер, а не ваше ото любимое на скамейке. Эта сборная нах никому не нужна, просто место где имеют все желающие. От германии получат 6 и то нормально.
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 08.10.2020 11:25
    0
    Давайте більше від Німеччини🔞
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 08.10.2020 10:49
    0
    Біда тільки, що нікому.
    Ссылка
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