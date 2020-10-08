Александр ДЕНИСОВ: «Матч с Францией исключительно нелепый случай»

Известный журналист высказался о разгроме сборной Украины от Франции (1:7)

  • 08.10.2020 09:43
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Александр ДЕНИСОВ: «Матч с Францией исключительно нелепый случай»
© ТК Футбол. Александр Денисов

Футбольный журналист Александр Денисов прокомментировал поражение украинской национальной команды от Франции (1:7) в товарищеском матче.

«Этот матч исключительно нелепый случай. Слишком много случилось за эти дни. Безысходность разбавил разве что забавный камбэк в заявку на игру СаШо. Сборную в такой кадровой конфигурации, мы никогда бы не увидели. Шевченко, в трезвом уме и доброй памяти, имея полноценный состав, не пошел бы на такой эксперимент в матче против чемпионов мира. Просто эту игру, несмотря на фактический форс-мажор, нельзя было отменить, ввиду контрактных обязательств перед УЕФА. Ну вот формально и выполнили обязательства. Обидно, что так. Матч то хотелось увидеть совсем другой, в совершенно другой атмосфере», - написал Денисов.

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