КАРРЕНЬО-БУСТА: «Джокович всегда вызывает доктора, когда на корте проблемы»

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста объяснил, почему Новак Джокович вызывал на корт доктора в начале матча 1/4 финала Ролан Гаррос.



«Меня не удивило то, что он попросил перерыв. Это хорошо. Это значит, что он проигрывает, что я хорошо играл. Он же всегда так делает, уже много лет – вызывает врача, когда проигрывает.



Последние годы он постоянно так делает, когда на корте возникают проблемы. Не знаю, может быть, это давление так влияет или ему просто это нужно. Но потом он продолжает нормально играть. Не знаю, на самом деле ему больно или это что-то психологическое. Спросите его», – сказал испанец.



Отметим, что Джокович проиграл первый сет, но одержал волевую победу в четырех партиях.