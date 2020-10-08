КАРРЕНЬО-БУСТА: «Джокович всегда вызывает доктора, когда на корте проблемы»

Испанец считает, что в начале матча серб испытывал большое давление

  • 08.10.2020 09:23
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  • 1 комментарий
КАРРЕНЬО-БУСТА: «Джокович всегда вызывает доктора, когда на корте проблемы»
© Ролан Гаррос. Пабло Карреньо-Буста и Новак Джокович

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста объяснил, почему Новак Джокович вызывал на корт доктора в начале матча 1/4 финала Ролан Гаррос.
 
«Меня не удивило то, что он попросил перерыв. Это хорошо. Это значит, что он проигрывает, что я хорошо играл. Он же всегда так делает, уже много лет – вызывает врача, когда проигрывает.
 
Последние годы он постоянно так делает, когда на корте возникают проблемы. Не знаю, может быть, это давление так влияет или ему просто это нужно. Но потом он продолжает нормально играть. Не знаю, на самом деле ему больно или это что-то психологическое. Спросите его», – сказал испанец.
 
Отметим, что Джокович проиграл первый сет, но одержал волевую победу в четырех партиях.

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Источник — Twitter

(9 голосов)

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Комментарии
    Kanarejka
      Kanarejka, 08.10.2020 10:44
    0
    Прям як наша Даянка!
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 08.10.2020 10:44
    0
    Прям як наша Даянка!
    Ссылка
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