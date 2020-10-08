Йоахим ЛЕВ о ничьей с Турцией: «Я разочарован и взбешен»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказался о ничьей с командой Турции (3:3) в товарищеском матче.

Немцы в компенсированное время пропустили мяч и упустили победу.

«Проблема с реализацией моментов у нас довольно давно. Но эту команду, которая никогда не играла в таком составе, винить нельзя. Такое происходило и с другими игроками. Я разочарован и взбешён, вот как будет правильно описать мои чувства.

На то есть несколько причин. Одна из них — наша реализация. Соперник бы не смог вернуться в игру, уступая в 2-3 мяча. Игрокам нужно уметь справляться с давлением, когда мяч у нас, и не терять его в простых ситуациях», - сказал Лев.

Напомним, в следующем матче сборная Германии 10 октября в рамках 3 тура Лиги наций сыграет против сборной Украины.