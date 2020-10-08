Йоахим ЛЕВ о ничьей с Турцией: «Я разочарован и взбешен»

В преддверии матча с Украиной, немцы не смогли обыграть сборную Турции

  • 08.10.2020 08:08
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  • 2 комментария
Йоахим ЛЕВ о ничьей с Турцией: «Я разочарован и взбешен»
© DW

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказался о ничьей с командой Турции (3:3) в товарищеском матче.

Немцы в компенсированное время пропустили мяч и упустили победу.

«Проблема с реализацией моментов у нас довольно давно. Но эту команду, которая никогда не играла в таком составе, винить нельзя. Такое происходило и с другими игроками. Я разочарован и взбешён, вот как будет правильно описать мои чувства.

На то есть несколько причин. Одна из них — наша реализация. Соперник бы не смог вернуться в игру, уступая в 2-3 мяча. Игрокам нужно уметь справляться с давлением, когда мяч у нас, и не терять его в простых ситуациях», - сказал Лев.

Напомним, в следующем матче сборная Германии 10 октября в рамках 3 тура Лиги наций сыграет против сборной Украины.

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Источник — Goal.com

(6 голосов)

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Комментарии
    Олександр Фурманов
      Олександр Фурманов, 08.10.2020 08:35
    -1
    Германия-Турция - 3:3 и немецкий тренер в бешенстве. Ну и какое нам до этого дело? А дело такое,что в субботу отгребём от "злых" немцев и французы покажутся "добрыми".Ну какой короновирус? С Марлосом,Мораесом, Зинченко,Степаненко и т.д. не отребли бы. Эти хоть иногда (не все) пытались помогать в обороне, а "великие мастера" и этого не делали бы.Французы - чемпионы мира... Они что больше тренируются? А наши жопоногие кроме футбола ещё чем-то заняты? Платят мало? Зачем Ярмоленко в сборную позвали? У нас такой футбол потому что суркисы,ахметовы, коломойские,рабиновичи,шуфричи,дымински
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    raisamalyusov
    online
      raisamalyusov, 08.10.2020 08:29
    0
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    raisamalyusov
    online
      raisamalyusov, 08.10.2020 08:29
    0
    Найти ceкc пaртнeрoв тепeрь лeгкo: Рeгиcтриpуйcя и ищи пaртeра нa cвоeм рaйонe или пo интeрecам, все aнoнимнo и бecплaтнo, прoстo пoпрoбуй ----- https://go2cut.ru/aQJ
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