Результативная ничья. Германия и Турция забили по три мяча в спарринге

Накануне матчей Лиги наций сборные Германии и Турции провели спарринг. Команда Йоахима Лёва в Кельне сыграла вничью с турками со счетом 3:3.
Германия – Турция – 3:3
Голы: 1:0 – 45 Дракслер, 1:1 – 49 Туфан, 2:1 – 58 Нойхаус, 2:2 – 67 Караджа, 3:2 – 81 Вальдшмидт, 3:3 – 90 Караман.
Германия: Лено, Хенрихс, Рюдигер (Та, 59), Кох, Шульц (Гозенс, 70), Нойхаус (Дауд, 79), Джан, Дракслер (Хофманн, 59), Хавертц, Брандт (Штарк, 85), Вальдшмидт.
Турция: Гюнок, Демирал, Сангаре, Айхан (Кабак, 75), Калдырым, Языджи (Токез, 46), Кылынч (Ундер, 46), Караджа (Текдемир, 69), Туфан, Йокушлу (Караман, 63), Унал (Омюр, 85).
Напомним, в следующем матче сборная Германии 10 октября в рамках 3 тура Лиги наций сыграет против сборной Украины.
Источник — Sport.ua
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