Германия
3:3
Турция
07.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Результативная ничья. Германия и Турция забили по три мяча в спарринге

Бундестим упустила победу накануне встречи с Украиной

  • 07.10.2020 23:39
  • 487 просмотров
  • 0 комментариев
Результативная ничья. Германия и Турция забили по три мяча в спарринге
© Twitter

Накануне матчей Лиги наций сборные Германии и Турции провели спарринг. Команда Йоахима Лёва в Кельне сыграла вничью с турками со счетом 3:3.

Германия – Турция – 3:3
Голы: 1:0 – 45 Дракслер, 1:1 – 49 Туфан, 2:1 – 58 Нойхаус, 2:2 – 67 Караджа, 3:2 – 81 Вальдшмидт, 3:3 – 90 Караман.

Германия: Лено, Хенрихс, Рюдигер (Та, 59), Кох, Шульц (Гозенс, 70), Нойхаус (Дауд, 79), Джан, Дракслер (Хофманн, 59), Хавертц, Брандт (Штарк, 85), Вальдшмидт.
Турция: Гюнок, Демирал, Сангаре, Айхан (Кабак, 75), Калдырым, Языджи (Токез, 46), Кылынч (Ундер, 46), Караджа (Текдемир, 69), Туфан, Йокушлу (Караман, 63), Унал (Омюр, 85).

Напомним, в следующем матче сборная Германии 10 октября в рамках 3 тура Лиги наций сыграет против сборной Украины.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности