Германия
3:3
Турция
07.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Германия – Турция – 3:3. Триллер в Кельне. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Кельне

  • 08.10.2020 01:39
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Германия – Турция – 3:3. Триллер в Кельне. Видео голов и обзор матча
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Накануне матчей Лиги наций сборные Германии и Турции провели спарринг. Команда Йоахима Лева в Кельне сыграла вничью с турками со счетом 3:3.

Смотрите видео голов и обзор матча Германия – Турция – 3:3.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Кенан Караман (Турция).
81' ГОЛ ! Мяч забил Лука Вальдшмидт (Германия).
67' ГОЛ ! Мяч забил Эфеджан Караджа (Турция).
58' ГОЛ ! Мяч забил Флориан Нойхаус (Германия).
49' ГОЛ ! Мяч забил Озан Туфан (Турция).
45' ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Дракслер (Германия).
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Источник — Футбол 1/2/3

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