Германия – Турция – 3:3. Триллер в Кельне. Видео голов и обзор матча

Накануне матчей Лиги наций сборные Германии и Турции провели спарринг. Команда Йоахима Лева в Кельне сыграла вничью с турками со счетом 3:3.
Смотрите видео голов и обзор матча Германия – Турция – 3:3.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Кенан Караман (Турция).
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Лука Вальдшмидт (Германия).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Эфеджан Караджа (Турция).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Флориан Нойхаус (Германия).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Озан Туфан (Турция).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Дракслер (Германия).
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Источник — Футбол 1/2/3
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