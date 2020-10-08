17-летний Камавинга - самый молодой автор гола за Францию за 106 лет

Хавбек «Ренна» и сборной Франции Эдуардо Камавинга отметился голом в товарищеском матче со сборной Украины.

На момент матча футболисту было 17 лет и 11 месяцев. Он стал стал вторым самым молодым футболистом, который забивал за сборную Франции.

Рекорд принадлежит Морису Гастигеру (17 лет и 5 месяцев), который забил мяч в ворота Швейцарии в 1914 году.

Матч Франции и Украины закончился разгромом - 7:1.