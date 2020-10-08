17-летний Камавинга - самый молодой автор гола за Францию за 106 лет

Полузащитник отметился в воротах сборной Украины

  • 08.10.2020 07:22
  • 1171 просмотр
  • 4 комментария
17-летний Камавинга - самый молодой автор гола за Францию за 106 лет
© Twitter

Хавбек «Ренна» и сборной Франции Эдуардо Камавинга отметился голом в товарищеском матче со сборной Украины.

На момент матча футболисту было 17 лет и 11 месяцев. Он стал стал вторым самым молодым футболистом, который забивал за сборную Франции.

Рекорд принадлежит Морису Гастигеру (17 лет и 5 месяцев), который забил мяч в ворота Швейцарии в 1914 году.

Матч Франции и Украины закончился разгромом - 7:1.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — L'Equipe

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 08.10.2020 08:34
    0
    Kovalenkobrevno, 08.10.2020 08:31
    У тебя припадок? Аж два игрока Динамо было в защите,одному из которых только недавно 18 лет исполнилось.
    и забил 17-ти летний.... Шпрот, пойди лучше клоны ников создай еще
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 08.10.2020 08:31
    -1
    janu0320, 08.10.2020 07:45
    ну так, против кого он играл, против звёздной дерьнамовской защиты.
    У тебя припадок? Аж два игрока Динамо было в защите,одному из которых только недавно 18 лет исполнилось.
    Ссылка
    raisamalyusov
    online
      raisamalyusov, 08.10.2020 08:28
    0
    Найти ceкc пaртнeрoв тепeрь лeгкo: Рeгиcтриpуйcя и ищи пaртeра нa cвоeм рaйонe или пo интeрecам, все aнoнимнo и бecплaтнo, прoстo пoпрoбуй ----- https://go2cut.ru/aQJ
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 08.10.2020 07:45
    0
    ну так, против кого он играл, против звёздной дерьнамовской защиты.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.10.2020 08:34
    0
    Kovalenkobrevno, 08.10.2020 08:31
    У тебя припадок? Аж два игрока Динамо было в защите,одному из которых только недавно 18 лет исполнилось.
    и забил 17-ти летний.... Шпрот, пойди лучше клоны ников создай еще
    Ссылка
    raisamalyusov
    online
      raisamalyusov, 08.10.2020 08:28
    0
    Найти ceкc пaртнeрoв тепeрь лeгкo: Рeгиcтриpуйcя и ищи пaртeра нa cвоeм рaйонe или пo интeрecам, все aнoнимнo и бecплaтнo, прoстo пoпрoбуй ----- https://go2cut.ru/aQJ
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 08.10.2020 07:45
    0
    ну так, против кого он играл, против звёздной дерьнамовской защиты.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности