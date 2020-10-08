17-летний Камавинга - самый молодой автор гола за Францию за 106 лет

Хавбек «Ренна» и сборной Франции Эдуардо Камавинга отметился голом в товарищеском матче со сборной Украины.
На момент матча футболисту было 17 лет и 11 месяцев. Он стал стал вторым самым молодым футболистом, который забивал за сборную Франции.
Рекорд принадлежит Морису Гастигеру (17 лет и 5 месяцев), который забил мяч в ворота Швейцарии в 1914 году.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — L'Equipe
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.