Гризманн обогнал Зидана по количеству голов за сборную Франции

В поединке против Украины форвард забил свой 32-й мяч за национальную команду

  • 08.10.2020 05:35
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Гризманн обогнал Зидана по количеству голов за сборную Франции
© L'Équipe. Антуан Гризманн (в центре)

29-летний нападающий «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн опередил Зинедина Зидана по количеству голов за французскую национальную команду.

Гризманн отметился забитым мячом на 87-й минуте товарищеского матча с Украиной (7:1). Это 32-й гол Антуана в составе «синих». На счету Зидана 31 забитый мяч в составе сборной Франции.

Всего в активе Гризманна 81 матч за национальную команду Франции.

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Источник — Sport.ua

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