Гризманн обогнал Зидана по количеству голов за сборную Франции

29-летний нападающий «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн опередил Зинедина Зидана по количеству голов за французскую национальную команду.

Гризманн отметился забитым мячом на 87-й минуте товарищеского матча с Украиной (7:1). Это 32-й гол Антуана в составе «синих». На счету Зидана 31 забитый мяч в составе сборной Франции.

Всего в активе Гризманна 81 матч за национальную команду Франции.