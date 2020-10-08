Оливье ЖИРУ: «Опередить Платини — большая честь»

Форвард сборной Франции обогнал легендарного футболиста в рейтинге бомбардиров «синих»

  • 08.10.2020 03:55
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Оливье ЖИРУ: «Опередить Платини — большая честь»
© Twitter. Оливье Жиру

34-летний нападающий сборной Франции Оливье Жиру отметился дублем в товарищеском поединке против Украины (7:1).

Таким образом, на счету Жиру 42 забитых мяча за сборную Франции. Оливье обогнал легендарного Мишеля Платини, который забил 41 гол за «синих».

«Превзойти Платини — это большая честь. Я очень рад, что так получилось. Это был товарищеский матч, но для меня он стал сотым в составе сборной. Мишель Платини — легенда французского футбола», — отметил Жиру.

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Источник — L'Equipe

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