Оливье ЖИРУ: «Опередить Платини — большая честь»

34-летний нападающий сборной Франции Оливье Жиру отметился дублем в товарищеском поединке против Украины (7:1).
Таким образом, на счету Жиру 42 забитых мяча за сборную Франции. Оливье обогнал легендарного Мишеля Платини, который забил 41 гол за «синих».
«Превзойти Платини — это большая честь. Я очень рад, что так получилось. Это был товарищеский матч, но для меня он стал сотым в составе сборной. Мишель Платини — легенда французского футбола», — отметил Жиру.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — L'Equipe
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.