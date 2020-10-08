Дидье ДЕШАМ: «У моего друга Шевченко были проблемы»

Наставник сборной Франции прокомментировал разгром национальной команды Украины (7:1)

  • 08.10.2020 03:32
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Дидье ДЕШАМ: «У моего друга Шевченко были проблемы»
© fff.fr. Оливье Жиру и Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги разгромной победы над сборной Украины (7:1) в товарищеском матче.

«Это очень, очень хороший вечер для нас, я хочу отдать должное своим игрокам за то, что у них было так много моментов, и за то, что они забили семь голов. У моего друга Андрея Шевченко были некоторые проблемы с составом, но это не умаляет наших заслуг. Не стоит преуменьшать то, чего мы добились сегодня вечером.

У нас было много моментов, мы забили семь голов, но могли забить и больше.

Жиру? Его первый гол — фантастика, я очень рад за Оливье. 100 матчей, 42 гола. Он не забивал в каждой игре, но он очень важен для команды. Он должен продолжить выступления за сборную.

Камавинга еще очень молод. Ему повезло, что он забил. Он должен показать, на что он способен», — сказал Дешам.

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Источник — Федерация футбола Франции

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