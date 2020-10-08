Артем ФРАНКОВ: «Я сто раз спрашивал: на кой хрен нам этот матч в Париже?»

Специалист поделился мнением о разгромном поражении сборной Украины от Франции (1:7)

  • 08.10.2020 02:48
  • 612 просмотров
  • 5 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «Я сто раз спрашивал: на кой хрен нам этот матч в Париже?»
© Telegram. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал поражение сборной Украины от Франции (1:7) в товарищеском матче.

«Ага, Сидорчука поберегли на субботу. Понятно.

Итак, все прекрасно. Кто виноват в 1:7? На выбор: коронавирус или злонамеренный коронавирус вкупе с тем, что Франция — чемпион мира, а у нас впереди два ответственных поединка.

И только одно мешает поверить в эту латынь: я сто раз спрашивал, на кой хрен нам этот матч в Париже, и не получил ни одного вменяемого ответа, кроме вариаций на тему «а че они, а пусть играют — не сломаются, чай!»

Чаем дальше», — написал Франков.

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Источник — Telegram

(5 голосов)

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Комментарии
    Andre Petlyra
      Andre Petlyra, 08.10.2020 03:40
    +1
    jekafunny., 08.10.2020 03:21
    Как зачем матч?Что бы Брёвна динамо и остальные показали что они в без игроков Шахттёра не уровень даже Андорры!!!Вот так что!!!!
    Макс7777 появился под новым ником
    Ссылка
    симон петлюра
    online
      симон петлюра, 08.10.2020 03:37
    +1
    jekafunny., 08.10.2020 03:21
    Как зачем матч?Что бы Брёвна динамо и остальные показали что они в без игроков Шахттёра не уровень даже Андорры!!!Вот так что!!!!
    Максик7777 что ник поменяла шлюхтерша так как ты общаешься и пишешь тебя не спутаеш
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 08.10.2020 03:27
    -2
    Сранков явно заболел болезнью раздвоением личности Голлума из Властелина колец: начал разговаривать сам с собой, разделяясь на наивно- трусливого и злобного
    Ссылка
    jekafunny.
    online
      jekafunny., 08.10.2020 03:21
    -2
    симон петлюра, 08.10.2020 03:11
    Франков заплати не устойку всем компаниям которые купили права на трансляцию матча а потом. Задавай глупые вопросы хотя это твой уровень развития
    Как зачем матч?Что бы Брёвна динамо и остальные показали что они в без игроков Шахттёра не уровень даже Андорры!!!Вот так что!!!!
    Ссылка
    симон петлюра
    online
      симон петлюра, 08.10.2020 03:11
    0
    Франков заплати не устойку всем компаниям которые купили права на трансляцию матча а потом. Задавай глупые вопросы хотя это твой уровень развития
    Ссылка
    Andre Petlyra
      Andre Petlyra, 08.10.2020 03:40
    +1
    jekafunny., 08.10.2020 03:21
    Как зачем матч?Что бы Брёвна динамо и остальные показали что они в без игроков Шахттёра не уровень даже Андорры!!!Вот так что!!!!
    Макс7777 появился под новым ником
    Ссылка
    симон петлюра
    online
      симон петлюра, 08.10.2020 03:37
    +1
    jekafunny., 08.10.2020 03:21
    Как зачем матч?Что бы Брёвна динамо и остальные показали что они в без игроков Шахттёра не уровень даже Андорры!!!Вот так что!!!!
    Максик7777 что ник поменяла шлюхтерша так как ты общаешься и пишешь тебя не спутаеш
    Ссылка
    симон петлюра
    online
      симон петлюра, 08.10.2020 03:11
    0
    Франков заплати не устойку всем компаниям которые купили права на трансляцию матча а потом. Задавай глупые вопросы хотя это твой уровень развития
    Ссылка
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