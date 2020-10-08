Артем ФРАНКОВ: «Я сто раз спрашивал: на кой хрен нам этот матч в Париже?»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал поражение сборной Украины от Франции (1:7) в товарищеском матче.
«Ага, Сидорчука поберегли на субботу. Понятно.
Итак, все прекрасно. Кто виноват в 1:7? На выбор: коронавирус или злонамеренный коронавирус вкупе с тем, что Франция — чемпион мира, а у нас впереди два ответственных поединка.
И только одно мешает поверить в эту латынь: я сто раз спрашивал, на кой хрен нам этот матч в Париже, и не получил ни одного вменяемого ответа, кроме вариаций на тему «а че они, а пусть играют — не сломаются, чай!»
Чаем дальше», — написал Франков.
Источник — Telegram
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