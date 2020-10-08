ФОТО. Рамос вновь встретился с Роналду и Пепе

34-летний защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос вновь встретился с бывшими португальскими футболистами «сливочных» — 35-летним форвардом Криштиану Роналду, ныне выступающем за «Ювентус», и 37-летним защитником «Порту» Пепе.
Товарищеский поединок между сборными Испании и Португалией завершился нулевой ничьей.
«Мы все еще рядом... И это еще не все! Рад вас видеть, друзья мои», — прокомментировал Рамос совместное фото.
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