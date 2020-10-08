Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Нет претензий к игрокам, которые играли против Франции»

42-летний экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал поражение украинской национальной команды от Франции (1:7) в товарищеском матче.
«В целом, у меня нет претензий к игрокам, которые играли против Франции. Да, 7:1, да, был мандраж, ошибки и разница в классе. Но плюс — пытались играть, молодежь получила колоссальный опыт, и я надеюсь, что тренерский штаб сделает акцент на позитивных моментах», — написал Левченко.
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Источник — Twitter
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