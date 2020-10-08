Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Нет претензий к игрокам, которые играли против Франции»

Молодежь получила колоссальный опыт, уверен специалист

  • 08.10.2020 01:21
  • 548 просмотров
  • 3 комментария
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Нет претензий к игрокам, которые играли против Франции»
© Instagram. Евгений Левченко

42-летний экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал поражение украинской национальной команды от Франции (1:7) в товарищеском матче.

«В целом, у меня нет претензий к игрокам, которые играли против Франции. Да, 7:1, да, был мандраж, ошибки и разница в классе. Но плюс — пытались играть, молодежь получила колоссальный опыт, и я надеюсь, что тренерский штаб сделает акцент на позитивных моментах», — написал Левченко.

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 08.10.2020 02:30
    0
    Какой нафиг опыт.Это тые отмазочные фразы.Опыт конда играют а не хрдят пешком по аолю аак будто мешки нс ногах.Дело не в классе.
    Ссылка
    cal12345
      cal12345, 08.10.2020 01:47
    0
    Ну да, им все не менее семи пропускают. P.S. Жека, ты что курил?
    Ссылка
    ukrop45
      ukrop45, 08.10.2020 01:34
    0
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 08.10.2020 02:30
    0
    Какой нафиг опыт.Это тые отмазочные фразы.Опыт конда играют а не хрдят пешком по аолю аак будто мешки нс ногах.Дело не в классе.
    Ссылка
    cal12345
      cal12345, 08.10.2020 01:47
    0
    Ну да, им все не менее семи пропускают. P.S. Жека, ты что курил?
    Ссылка
    ukrop45
      ukrop45, 08.10.2020 01:34
    0
    Ссылка
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