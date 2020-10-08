Артем ФРАНКОВ: «Мы же этого хотели? Выгребаем!»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился впечатлениями о поражении сборной Украины от Франции (1:7) в товарищеском матче.

«Мы же этого хотели, верно? О патриотизме бубнили, о пользе... Выгребаем!

Надеюсь, Павелко хорошо отмечает в Париже 45-летие (у него 7-го октября). Для чего ж затевали-то, а?! Эвона, французы решили во втором тайме не портить нам настроение дополнительно... Попросили или обычная вежливость?!

Чтоб нас уже попустило на предмет самого крупного поражения в истории — соло Мбаппе! А то все 0:4 да 0:4...

Седьмой — чтобы уже никто не рассказывал, что у нас история лучше, чем у каких-то там россиян (те давно живут с португальским кошмаром 1:7).

Между делом ответьте на такой простой вопрос — а где Сидорчук?!», — написал Франков.