Артем ФРАНКОВ: «Мы же этого хотели? Выгребаем!»

Специалист подвел итоги поражения сборной Украины от Франции (1:7)

  • 08.10.2020 01:13
  • 1318 просмотров
  • 8 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «Мы же этого хотели? Выгребаем!»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился впечатлениями о поражении сборной Украины от Франции (1:7) в товарищеском матче.

«Мы же этого хотели, верно? О патриотизме бубнили, о пользе... Выгребаем!

Надеюсь, Павелко хорошо отмечает в Париже 45-летие (у него 7-го октября). Для чего ж затевали-то, а?! Эвона, французы решили во втором тайме не портить нам настроение дополнительно... Попросили или обычная вежливость?!

Чтоб нас уже попустило на предмет самого крупного поражения в истории — соло Мбаппе! А то все 0:4 да 0:4...

Седьмой — чтобы уже никто не рассказывал, что у нас история лучше, чем у каких-то там россиян (те давно живут с португальским кошмаром 1:7).

Между делом ответьте на такой простой вопрос — а где Сидорчук?!», — написал Франков.

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Источник — Telegram

(11 голосов)

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Комментарии
    FanNat
    online
      FanNat, 08.10.2020 01:39
    +1
    Я взагалі не розумію що воно коментує. Ганебно відбивається про свою збірну? Ну так це норм. Обіс.....ти може кожен. Тіпа він передбачив це. Ну так це норм. Не вірити може кожен. А кацапам підлизнув. Ну так це норм. А раптом якийсь Дзюба не дасть інтерв'ю. Буде ж біда для всього українського футболу. А тут все таки ЯКИЙСЬ та й Вєлікій журналіст франкові нарисується. Так і граємо як свої люблять..........
    Ссылка
    FanNat
    online
      FanNat, 08.10.2020 01:38
    +1
    Я взагалі не розумію що воно коментує. Ганебно відбивається про свою збірну? Ну так це норм. Обіс.....ти може кожен. Тіпа він передбачив це. Ну так це норм. Не вірити може кожен. А кацапам підлизнув. Ну так це норм. А раптом якийсь Дзюба не дасть інтерв'ю. Буде ж біда для всього українського футболу. А тут все таки ЯКИЙСЬ та й Вєлікій журналіст франкові нарисується. Так і граємо як свої люблять..........
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 08.10.2020 01:21
    -1
    дырявые боты до последнего дырявые боты, а где сидорчук, теперь понятно почему мы с таким разгромным счётом проиграли, потому что Сидорчука не было на поле
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
      Ukraine Donetsk, 08.10.2020 01:21
    +2
    чтобы уже никто не рассказывал, что у нас история лучше, чем у каких-то там россиян
    Ох уж это опзшное чудо и тут своих ватноголовых вспомнило.
    Ссылка
    an52
    online
      an52, 08.10.2020 01:20
    +3
    Ватний пі..рок і тут не може не підкинути свого лайна
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.10.2020 01:20
    +1
    рашистские то не зачем тут приплетать позоры, это товарняк да еще и каким-то резервом от чемпов мира, а мы кто? середняк обычный и что хотеть особо от тренера, чудес каких-то, так состав гляньте, у нас последний раз Шева был топ игрок, а у франц. их ск?
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 08.10.2020 01:17
    +6
    Спортивному журналисту должно хватать разумения, чтобы понять почему Шева не выпускал Караваева и Сидорчука. А также почему Цыганков, Яремчук и Малиновский были заменены.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.10.2020 01:15
    0
    Буде дуже цікаво поглянути на Динамо в матчах з Барселоною та Ювентусом.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 08.10.2020 01:17
    +6
    Спортивному журналисту должно хватать разумения, чтобы понять почему Шева не выпускал Караваева и Сидорчука. А также почему Цыганков, Яремчук и Малиновский были заменены.
    Ссылка
    an52
    online
      an52, 08.10.2020 01:20
    +3
    Ватний пі..рок і тут не може не підкинути свого лайна
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
      Ukraine Donetsk, 08.10.2020 01:21
    +2
    чтобы уже никто не рассказывал, что у нас история лучше, чем у каких-то там россиян
    Ох уж это опзшное чудо и тут своих ватноголовых вспомнило.
    Ссылка
    FanNat
    online
      FanNat, 08.10.2020 01:39
    +1
    Я взагалі не розумію що воно коментує. Ганебно відбивається про свою збірну? Ну так це норм. Обіс.....ти може кожен. Тіпа він передбачив це. Ну так це норм. Не вірити може кожен. А кацапам підлизнув. Ну так це норм. А раптом якийсь Дзюба не дасть інтерв'ю. Буде ж біда для всього українського футболу. А тут все таки ЯКИЙСЬ та й Вєлікій журналіст франкові нарисується. Так і граємо як свої люблять..........
    Ссылка
    FanNat
    online
      FanNat, 08.10.2020 01:38
    +1
    Я взагалі не розумію що воно коментує. Ганебно відбивається про свою збірну? Ну так це норм. Обіс.....ти може кожен. Тіпа він передбачив це. Ну так це норм. Не вірити може кожен. А кацапам підлизнув. Ну так це норм. А раптом якийсь Дзюба не дасть інтерв'ю. Буде ж біда для всього українського футболу. А тут все таки ЯКИЙСЬ та й Вєлікій журналіст франкові нарисується. Так і граємо як свої люблять..........
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.10.2020 01:20
    +1
    рашистские то не зачем тут приплетать позоры, это товарняк да еще и каким-то резервом от чемпов мира, а мы кто? середняк обычный и что хотеть особо от тренера, чудес каких-то, так состав гляньте, у нас последний раз Шева был топ игрок, а у франц. их ск?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.10.2020 01:15
    0
    Буде дуже цікаво поглянути на Динамо в матчах з Барселоною та Ювентусом.
    Ссылка
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