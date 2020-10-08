Оценки матча Франция – Украина. Фиаско гостей, Жиру сыграл божественно

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за товарищеский матч в Париже Франция – Украина (7:1).

Лучшим игроком матча стал футболист хозяев поля Оливье Жиру, сделавший дубль (оценка 9.0). Вся украинская команда сыграла из рук вон плохо, и запомнился только красивый гол Виктора Цыганкова (6.0).

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч Франция – Украина – 7:1:

Франция (замены): Маньян – 5,0, Варан – 5,5, Мбаппе – 8,0, Гризманн – 7,5, Погба – 7,0, Бен Йеддер – 8,0.

Украина (замены): Цыганков – 6,0, Соболь – 5,0, Чеберко – 5,0, Яремчук – 5,0, Шепелев – 4,5, Безус – 5,0.