Нидерланды – Мексика – 0:1. Хименес забил пенальти. Видео гола и обзор игры

Сборные Нидерланды и Мексики сыграли 7 октября товарищеский матч (0:1).
Единственный гол в Амстердаме забил Рауль Хименес, забивший с пенальти на 60-й минуте.
Смотрите видеообзор товарищеского матча Нидерланды – Мексика – 0:1.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! Рауль Хименес, 60 мин. (пенальти)
Видеообзор второго тайма.
События матча
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Рауль Хименес (Мексика).
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Источник — Футбол 1/2/3
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