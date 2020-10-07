Хорватия одержала волевую победу над Швейцарией в контрольном матче

Сборная Швейцарии, которая является соперником Украины по Лиге наций, провела товарищеский матч с Хорватией.

Швейцарцы открыли счет благодаря голу Гаврановича, но затем «шашечные» отличились дважды и одержали волевую победу.

Швейцария – Хорватия – 1:2

Голы: 1:0 – 31 Гавранович, 1:1 – 42 Брекало, 1:2 – 66 Пашалич.

Швейцария: Омлин, Родригес (Цубер, 46), Шер (Бенито, 76), Джемерт, Лотомба, Фернандеш (Иттен, 62), Джака (Фройлер, 46), Соу (Зом, 64), Омерагич, Гавранович, Мехмеди (Варгас, 46).

Хорватия: Ливакович, Вида, Уремович (Едвай, 62), Мельняк, Брадарич, Пашалич (Модрич, 75), Брекало (Перишич, 75), Ковачич (Рог, 57), Бадель (Брозович, 46), Чалета-Цар, Петкович (Будимир, 57).

Напомним, ранее Германия и Турция забили по три мяча в спарринге.