Черногория – Латвия – 1:1. Видео голов и обзор матча

В товарищеском матчи сборная Черногории сыграла вничью с национальной командой Латвии со счетом 1:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Игор Иванович (Черногория).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Игорь Тарасовс (Латвия).
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Источник — Sport.ua
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