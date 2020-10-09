В пятницу, 9-го октября, состоится поединок отбора на Евро-2021 среди команд до 21 года, в котором сборная Украины дома сыграет с командой Румынии.
Матч пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена». Стартовый свисток поединка прозвучит в 18:30.
Украина U-21 – Румыния U-21. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2021
Поединок Румыния – Украина будет показан на телеканале «Футбол 1». Sport.ua проведет текстовую трансляцию.
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Источник — Sport.ua
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