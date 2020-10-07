Кипр – Чехия – 1:2. Видео голов и обзор матча

В товарищеском матче, сыгранном 7 октября, сборная Кипра дома проиграла Чехии (1:2).
Голы забили: Лоизу, 32 – Холеш, 13, Дарида, 43 (пен).
Смотрите видео голов и обзор матча Кипр – Чехия – 1:2.
ГОЛ! 0:1. Холеш, 13 мин.
ГОЛ! 1:1. Лоизу, 32 мин.
ГОЛ! 1:2. Дарида, 43 мин (пен.)
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок Чехия.
|43'
|ГОЛ ! С пенальти забил Владимир Дарида (Чехия).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок Кипр.
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Лойзос Лойзу (Кипр).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок Чехия.
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Томаш Голеш (Чехия).
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Источник — Sport.ua
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