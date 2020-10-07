Дания
4:0
Фарерские острова
07.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Дания – Фарерские острова – 4:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного 7 октября

  • 07.10.2020 21:35
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Дания – Фарерские острова – 4:0. Видео голов и обзор матча
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В товарищеском матче, сыгранном 7 октября, сборная Дании обыграла Фарерские острова (4:0).

Голы забили: Сков Ольсен, 22, Эриксен, 27 (пен), Мехле, 32, Корнелиус, 45.

Смотрите видео голов и обзор матча Дания – Фарерские острова – 4:0.

ГОЛ! 1:0. Сков Ольсен, 22 мин.

ГОЛ! 2:0. Эриксен, 27 мин (пенальти)

ГОЛ! 3:0. Мехле, 32 мин.

ГОЛ! 4:0. Корнелиус, 45 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
45' ГОЛ ! Мяч забил Андреас Корнелиус (Дания).
32' ГОЛ ! Мяч забил Йоаким Мехле (Дания).
27' ГОЛ ! С пенальти забил Кристиан Эриксен (Дания).
23' ГОЛ ! Мяч забил Андреас Ольсен (Дания).
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Источник — Футбол 1/2/3

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