Дания – Фарерские острова – 4:0. Видео голов и обзор матча

В товарищеском матче, сыгранном 7 октября, сборная Дании обыграла Фарерские острова (4:0).
Голы забили: Сков Ольсен, 22, Эриксен, 27 (пен), Мехле, 32, Корнелиус, 45.
Смотрите видео голов и обзор матча Дания – Фарерские острова – 4:0.
ГОЛ! 1:0. Сков Ольсен, 22 мин.
ГОЛ! 2:0. Эриксен, 27 мин (пенальти)
ГОЛ! 3:0. Мехле, 32 мин.
ГОЛ! 4:0. Корнелиус, 45 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреас Корнелиус (Дания).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Йоаким Мехле (Дания).
|27'
|ГОЛ ! С пенальти забил Кристиан Эриксен (Дания).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреас Ольсен (Дания).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.