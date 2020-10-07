Все результаты среды. День товарищеских матчей в Европе

В среду, 7 октября, в Европе проходит почти два десятка товарищеских матчей.

Национальные команды проводят пробу сил накануне поединков Лиги наций. Украинская сборная под руководством Андрея Шевченко в 22:10 в Париже играет против французов.

Следите за результатами товарищеских матчей 7 октября в матч-центре Sport.ua и в этой новости.

Товарищеские матчи, 7 октября