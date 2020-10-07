Все результаты среды. День товарищеских матчей в Европе

В среду, 7 октября, в Европе проходит почти два десятка товарищеских матчей.
Национальные команды проводят пробу сил накануне поединков Лиги наций. Украинская сборная под руководством Андрея Шевченко в 22:10 в Париже играет против французов.
Следите за результатами товарищеских матчей 7 октября в матч-центре Sport.ua и в этой новости.
Товарищеские матчи, 7 октября
- 19:00. Дания – Фарерские острова – 4:0
- 19:00. Кипр – Чехия – 1:2
- 19:00. Мальта – Гибралтар – 2:0
- 19:00. Черногория – Латвия – 1:1
- 19:00. Эстония – Литва – 1:3
- 21:15. Люксембург – Лихтенштейн – 1:2
- 21:30. Австрия – Греция – 2:1
- 21:45. Андорра – Кабо-Верде – 1:2
- 21:45. Германия – Турция – 3:3
- 21:45. Италия – Молдова – 6:0
- 21:45. Нидерланды – Мексика – 0:1
- 21:45. Польша – Финляндия – 5:1
- 21:45. Португалия – Испания – 0:0
- 21:45. Словения – Сан-Марино – 4:0
- 21:45. Швейцария – Хорватия – 1:2
- 22:10. Франция – Украина – 7:1
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Источник — Sport.ua
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